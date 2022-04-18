النوع البيولوجي الذي غير نفسه
«النّوع البيولوجي الذي غير نفسه» للبروفيسور الأسبقِ في الطب في جامعة بريستول إدوين غيل Edwin Gale، يطرح الكاتب تصوراته عن أن وفرة الغذاء أدت إلى الوصول إلى نمط «المخلوقِ الاستهلاكي» الذي تطورت لديه سمات بيولوجية لم تكن موجودة لدى سابقيه من الأنماط البشرية. وإن كان النوع البيولوجي يتحدد بجيناته المتوارثة وبالوسط المحيط لنشأته، فإن الكاتب يرى أن هذا النوع البيولوجي الجديد من الإنسانِ، غير نفسه فعلاً بعد أن ازداد وسطه المحيط - الذي صنعه هو بنفسه - تأثيرا، مع ازدياد الوفرة وانتشار التعليم.
ويتحدث الكاتب أيضا عن بزوغ فجر الوفرة الغذائية مع تطوير الأسمدة الزراعية. ويقول إن السمنة هي أهم خصائص وعلامات النمط «البيولوجي الاستهلاكي» الجديد، مشيرا إلى أن السمنة ليست مرضا، بل هي جانب من نمط الإنسان الجديد؛ ولهذا فهو لا يوافق على مصطلحِ «وباء السمنة» الشائعِ؛ إذ إنه لا يشكل على سبيل المثال الخطر الذي تشكله أخطار التغيرات المناخية في الأرض.
الطائفة: الأكاذيب التي تفرق بيننا
أو «الطائفة: الأكاذيب التي تفرق بيننا»، لإيزابيل ويلكرسون ISABELL WILKERSON، في هذا الكتاب تقوم فرضية المؤلفة المركزية على موقف صريح صادم وهو «العنصرية»، وفق المفهوم الغربي التبسيطي، فهو مصطلح غير كاف للتعبير عن ماهية القمع الممنهج للسود في أميركا، وعلى مستوى ما لا يخدم قضيتهم، إذ إن «ما يسميه بعضهم عنصرية ليس إلا مجرد مظهر واحد من مظاهر النظام الاجتماعي الأكبر في أميركا». فتقترح الكاتبة توسيع نافذة الرؤية والرصد إلى مستوى الطائفة التي رغم وجودها في عدة مجتمعات حول العالم، فإنها تتحقق بأكثر صورِها عنفا وقسوة بالمعاملة التي يلقاها السود الأميركيون، ويتم حبسها في أدنى مستوى داخل المجتمع، من خلال سياسات القمعِ والتهميش والعنف الزائد، منذ وصول أول سفنِ تجارِ العبيد إلى الساحل الشرقي للولايات المتحدة، حتى اليوم، وكلها تستدام بشكل منهجي مؤسس من خلال القانونِ والنظام.
"سيرة الصبي" ذكريات طفولة في أرياف المملكة العربية السعودية
كتاب "سيرة الصبي" للقاصّ السعودي جبير المليحان، وهي المجموعة القصصية الخامسة له، تشتمل على 14 حكايةً، بعناوين غريبة، مثل: «(النار)، (الدبى)، (البرمة)، (الإبريق)، (الجِن)، (الحُب)، (العجالات)، (كنا خمسة)، (طريق)، (صناديقنا)، (الونيت)، (عظم وكلونيا)، (بنو هلال)، (سرقات صغيرة)». وقد زوّدها المؤلف بصور دالةٍ من بيئة الحكايات.
"صواب/ خطأ: كيف تغيّر التكنولوجيا قيمنا الأخلاقيّة"
كتاب "صواب/ خطأ: كيف تغيّر التكنولوجيا قيمنا الأخلاقيّة" من تأليف عالم المستقبليات المكسيكي الأميركي خوان إنريكيز، يقدم فيه الكاتب سردًا تاريخيًا ممتعًا لتدعيم نظريته في أنّ تطوّر الابتكارات والتكنولوجيا كان دائما أحد أهم محركات تغيير المفاهيم الأخلاقية، ووفر عبر مختلف الحقب التاريخية محفزات غيرت بشكل جذري تصورات البشر لعلاقاتهم ومواقعهم من العالم، وفهمهم لما هو صواب وخطأ.
"ما وراء الحدث: القصة المذهلة لأول إنسان يغادر كوكبنا في جولة نحو الفضاء"
كتاب "ما وراء الحدث: القصة المذهلة لأول إنسان يغادر كوكبنا في جولة نحو الفضاء" من تأليف ستيفن ووكر يروي فيه الكاتب تفاصيل رحلة أول إنسان إلى الفضاء في العام 1961، التي أطلقها الاتحاد السوفيتي السابق، والتي استمرت "108 دقائق" على متن مركبة "فوستوك" VOSTOK أيّ (الشرق) الفضائية، دار فيها يوري غاغارين، أول رائد فضائي، دورة واحدة حول كوكب الأرض.
النوع البيولوجي الذي غير نفسه