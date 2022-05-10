"De La Démocratie En Pandémie" تأثير الوباء على الأنظمة والمجتمعات والبيئة
كتاب "De La Démocratie En Pandémie" تأثير الوباء على الأنظمة والمجتمعات والبيئة للفيلسوفة باربرا ستيغلر، وهو خلاصة حوارات ومشاركات بين 14 باحثًا وعالمًا وأكاديميًا في مختلف الاختصاصات، تنطلق فيه ستيغلر، التي لها دراساتٌ فلسفيّة حول الليبراليّة وتطورها، من رأي أطلقه رئيس تحرير مجلة "لانسيت" البحثيّة الطبيّة المرموقة ريتشارد هورتون، عن أنّ الفيروس قاتل بطبيعة الحال، لكنّ الخطورة الأكبر هي ما بعد الهجوم الفيروسي، حيث تبيّن أنّ النتائج الوخيمة سببها مشكلات سابقة عليه، مثل التفاوت الطبقي والأزمات البيئيّة، وضعف النظام الاستشفائي.
"الأصابع على الزّناد" استراتيجيات الأمن القومي للدول الكبرى في الشرق الأوسط
كتاب "الأصابع على الزّناد.. استراتيجيات الأمن القومي للدول الكبرى وتأثيراتها على الشرق الأوسط" من تأليف الباحث الدكتور سيد غنيم. يحلل الكتاب صراعات القوى ونفوذ كل من الولايات المتحدة الأميركية وروسيا الاتحادية والصين الشعبية في المنطقة.
"كتب وكتاب - قراءات مختارة" معلومات عن مجموعة كتب في ديوان واحد
كتاب "كتب وكتاب - قراءات مختارة" من تأليف عبدالغفّار حسين، يحتوي الكتاب على 150 كتابًا استعرضها المؤلف في مختلف الموضوعات، بينها 60 كتابًا لمؤلفين من الإمارات. ولا يكتفي المؤلف باستعراض الكتب أو مراجعتها فقط، بل يضع في مقدمة كل استعراضٍ جديدٍ اسم وصورة مؤلف الكتاب وبعضًا من سيرته الذاتية، وكذلك صورة الغلاف.
"13 نظريّة في الطبيعة البشريّة" سياحة فكريّة عبر التاريخِ حول الطبيعة البشريّة
كتاب "13 نظريّة في الطبيعة البشريّة"، من تأليف أربعة كتّاب؛ هم: ليزلي ستيفانون، وديفيد إل. هابرمان، وبيتر ماثيوز رايت، وشارلوت ويت، وترجمة خليل زيدان. الكتاب عمل موسوعي يمكّن القارئ من سياحة فكريّة عبر التاريخ، ويسمح له بالتّعرف على رؤى العالم المتعدّدة، خاصة تلك المتعلقة بالطبيعة البشريّة.
"تجارب ومشاهدات من حياتي" تجربة خاصة عن مواجهة صعوبات الحياة
كتاب "تجارب ومشاهدات من حياتي" للكاتب علي بن عبد الله النخيل، كتب فيه سيرته الذاتية مستعرضًا محطاتٍ عدة، غطت طفولته ودراسته، أبرز فيها أكثر من 113 قصة مرت عليه في محطات حياته، قصّ فيها الفشل والإحباط والتصميم. وقدّم تجارب ومشاهدات لها دلالاتها ودروسها للجيل الجديد عبر إلقائه الضوء على ما مرّ به الرعيل الأول في رحلة العناء والمشقة وتحقيق الذات.
"De La Démocratie En Pandémie" تأثير الوباء على الأنظمة والمجتمعات والبيئة