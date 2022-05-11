"لبنان ومسألة الشرق الأوسط" بحث في المسار الفكري العربي الحديث
كتاب اليوم بعنوان "لبنان ومسألة الشرق الأوسط" للمؤرخ كمال الصليبي، وترجمة محمود شريح، إنّه دراسة تعود إلى عام1988، وهي الورقة الثامنة في سلسلة "أوراق لبنانية" الصادرة عن مركز "الدراسات اللبنانية" في جامعة "أكسفورد". وأهمية هذا البحث الطويل الشيّق أنّه يتتبّع المسار الفكري العربي الحديث بمنهجية حاذقة، من خلال التحولات اللبنانية الصاخبة.
"HYPE" كيف هيمن المخادعون على الإنترنت؟
كتاب "HYPE" أو «الخداع» للكاتبة الصحافية الأميركية غابرييل بلوستون، يتحدث الكتاب بأسلوب صحافي مشوّق ومن دون التعمّق في التحليل، عن وقائعِ النصب والاحتيال وكيف يقع آلاف الناس، ومن بينهم الأغنياء الباحثون عن الشهرة، ببساطة في أفخاخِ المحتالين، التي ينصبونها بحذاقة متناهية.
"De La Démocratie En Pandémie" تأثير الوباء على الأنظمة والمجتمعات والبيئة
كتاب "De La Démocratie En Pandémie" تأثير الوباء على الأنظمة والمجتمعات والبيئة للفيلسوفة باربرا ستيغلر، وهو خلاصة حوارات ومشاركات بين 14 باحثًا وعالمًا وأكاديميًا في مختلف الاختصاصات، تنطلق فيه ستيغلر، التي لها دراساتٌ فلسفيّة حول الليبراليّة وتطورها، من رأي أطلقه رئيس تحرير مجلة "لانسيت" البحثيّة الطبيّة المرموقة ريتشارد هورتون، عن أنّ الفيروس قاتل بطبيعة الحال، لكنّ الخطورة الأكبر هي ما بعد الهجوم الفيروسي، حيث تبيّن أنّ النتائج الوخيمة سببها مشكلات سابقة عليه، مثل التفاوت الطبقي والأزمات البيئيّة، وضعف النظام الاستشفائي.
"الأصابع على الزّناد" استراتيجيات الأمن القومي للدول الكبرى في الشرق الأوسط
كتاب "الأصابع على الزّناد.. استراتيجيات الأمن القومي للدول الكبرى وتأثيراتها على الشرق الأوسط" من تأليف الباحث الدكتور سيد غنيم. يحلل الكتاب صراعات القوى ونفوذ كل من الولايات المتحدة الأميركية وروسيا الاتحادية والصين الشعبية في المنطقة.
"كتب وكتاب - قراءات مختارة" معلومات عن مجموعة كتب في ديوان واحد
كتاب "كتب وكتاب - قراءات مختارة" من تأليف عبدالغفّار حسين، يحتوي الكتاب على 150 كتابًا استعرضها المؤلف في مختلف الموضوعات، بينها 60 كتابًا لمؤلفين من الإمارات. ولا يكتفي المؤلف باستعراض الكتب أو مراجعتها فقط، بل يضع في مقدمة كل استعراضٍ جديدٍ اسم وصورة مؤلف الكتاب وبعضًا من سيرته الذاتية، وكذلك صورة الغلاف.
"لبنان ومسألة الشرق الأوسط" بحث في المسار الفكري العربي الحديث