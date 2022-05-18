"تعرية النرجسي.. التعايش والديمومة مع المستغرق بذاته"
كتاب "تعرية النرجسي.. التعايش والديمومة مع المستغرق بذاته" من تأليف ويندي بيهاري، مؤسّسة ومديرة مركز العلاجِ المعرفي في نيوجيرسي، وترجمة محمد السعدي. يتناول الكتاب النرجسيّين بدرجة أكبر من التعقيد والعمق والتعاطف، ويطرح استراتيجيات فعّالة جدًا نحو تغيير أوضاعهم، وذلك بعد سنوات من الممارسة السريريّة التي قامت بها "بيهاري" لتقديم علاجٍ تخصّصي للنرجسيّين ومعارفهم، ممّا يجعلها كاتبة مثالية للحديث عن هذه المشكلة المزمنة الصعبة.
"حصار مراوي في الفلبين – جذور التطرف وهشاشة الدولة"
كتاب "حصار مراوي في الفلبين – جذور التطرف وهشاشة الدولة" يضم مجموعة من دراسات قام بها كل من إريكسون دي كالاتا، وباتريسيو آبينالس، ونخبة من الباحثين والمحاضرين يستعرضون فيه تاريخ وحاضر الجماعات الإثنية والدينية في الفلبين، وعلاقتها بالدولة وتشكّلها ومؤسساتها.
"ما بعد كوفيد – 19" نهج جديد لإعادة بناء نماذج اجتماعية فيما بعد الجائحة
كتاب "ما بعد كوفيد – 19" من تأليف الباحثين الهولنديّين إيرناني كونتيبللي وسيمونا بيكياو، وترجمة الباحثة المصرية ريهام صلاح خفاجي، يحتوي الكتاب على ثمانية فصول حدد خلالها المؤلفان أهداف التنمية المستدامة، سعيًا إلى وضع سياق لها، مع ربطها بتأثيرات الجائحة وتحدياتها وفلسفة اقتصاد الاكتفاء، ومبادئها وشروطها.
"NORDIC IDEOLOGY" نظرية التنوير الفردي لأجل بقاء الكوكب وازدهاره
كتاب "NORDIC IDEOLOGY" أو "الأيديولوجية النورديّة" للمفكر هانزي فرايناخت، يمكن تلخيص الكتاب في فرضية أنّ البشر بعد الأزمة المُستعصية الحالية يحتاجون لأجل بقاء الكوكب وازدهاره إلى مستويات متقدمة من التنوير الفردي من خلال التعليم المستمر والتداولات المجتمعية، وفي إطار نموذجٍ متكامل من التنمية السياسية والتقنية التي تضع في اعتبارها وحدة مكان العيش الذي يجمعنا عبر الحدود والهويّات.
"حلم ماكينة الخياطة" حكايا نساء إيطاليات واكبت فترة ما بين الحربين العالميتين
كتاب "حلم ماكينة الخياطة" رواية من تأليف الكاتبة الإيطالية بيانكا بيتسورنو، وترجمة وفاء عبد الرؤوف البيه، تمزج فيها الكاتبة ما بين فعل "حياكة" الثياب، ورتق أجزاء الحكايا المبعثرة، فيبدو تتبّع حكاية بطلة الرواية "الخيّاطة المتواضعة" أقرب لجمع قصاصات القماش التي كانت تدّخرها، منذ كانت في السابعة من عمرها، إلى أن تصير جدة تعلم أحفادها تثبيت الأزرار، وتوشية حواف القماش بالغرز الرقيقة.
"تعرية النرجسي.. التعايش والديمومة مع المستغرق بذاته"