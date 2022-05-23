"التطوّر المفاهيمي لميكانيك الكمّ"
كتاب The Conceptual Development of Quantum Mechanics
أو "التطوّر المفاهيمي لميكانيك الكمّ"، من تأليف البروفيسور ماكس جامر، المختص في تاريخ الفيزياء وفلسفتها. يعالج الكتاب تاريخ تطوّر نظريّة الكمّ Quantum Theory أو ميكانيك الكمّ Quantum Mechanics، كما تُسمّى في الأدبيات العلمية، وهو أحد أجمل التواريخِ المفاهيميّة لتطوّر نظريّة علمية في تاريخ العلم بأكمله والفيزياء بخاصة، بل لعلّها النظريّة الأكثر غرابة وإشكاليّة لفرط ما انطوت عليه من نتائج تخالف البداهة العامّة.
"بوكو حرام: تحليل الأزمة" دراسة أسباب تطرف الجماعات الدينية في القارة الإفريقية
كتاب "بوكو حرام: تحليل الأزمة"، تحرير إيوانيس مانتزيكوس وترجمة الدكتور محمود عزت. يسعى الكتاب إلى فهم وتحليل الأسباب الدقيقة التي تؤدي إلى تطرف الجماعات الدينية في القارة الإفريقية، وذلك انطلاقًا من دراسة جماعة "بوكو حرام" النيجيرية، وأساليب التجنيد التي تتبعها، ومصادر تمويلها، والبحث في ملفات أعضائها، فضلًا عن تقصي قضية انتمائها إلى قوى إرهابية إقليمية كـ"القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" و"أنصار الدين" في مالي، أو "حركة الشباب" في الصومال.
"فكرة الطبيعة" بحث في صياغة قانون علمي يحكم العلاقة بين الإنسان والعالم
كتاب "فكرة الطبيعة" من تأليف العالم البريطاني روبين كولنغوود، وترجمة أحمد حمدي محمود. يتناول هذا الكتاب واحدة من أهمّ القضايا التي تشغل العلماء والباحثين في فلسفة العلم اليوم، ويرصد محاولتهم الوصول إلى صياغة منطقية لقانون علمي يحكم العلاقة بين الإنسان والعالم، من خلال كشف حقائق الطبيعة السائدة في عصرٍ ما. ليطوف بنا في رحلة بانورامية شيّقة، متتبعًا تصورات القدماء في هذا السياق، بداية من اليونانيين مرورًا بعصر النهضة والتنوير وصولًا إلى العصر الحديث، مقدمًا صياغةً منطقيةً للعلاقة بين الإنسان والطبيعة، من خلال عقله وحواسّه ومعتقداته.
"تعرية النرجسي.. التعايش والديمومة مع المستغرق بذاته"
كتاب "تعرية النرجسي.. التعايش والديمومة مع المستغرق بذاته" من تأليف ويندي بيهاري، مؤسّسة ومديرة مركز العلاجِ المعرفي في نيوجيرسي، وترجمة محمد السعدي. يتناول الكتاب النرجسيّين بدرجة أكبر من التعقيد والعمق والتعاطف، ويطرح استراتيجيات فعّالة جدًا نحو تغيير أوضاعهم، وذلك بعد سنوات من الممارسة السريريّة التي قامت بها "بيهاري" لتقديم علاجٍ تخصّصي للنرجسيّين ومعارفهم، ممّا يجعلها كاتبة مثالية للحديث عن هذه المشكلة المزمنة الصعبة.
"حصار مراوي في الفلبين – جذور التطرف وهشاشة الدولة"
كتاب "حصار مراوي في الفلبين – جذور التطرف وهشاشة الدولة" يضم مجموعة من دراسات قام بها كل من إريكسون دي كالاتا، وباتريسيو آبينالس، ونخبة من الباحثين والمحاضرين يستعرضون فيه تاريخ وحاضر الجماعات الإثنية والدينية في الفلبين، وعلاقتها بالدولة وتشكّلها ومؤسساتها.
"التطوّر المفاهيمي لميكانيك الكمّ"