كتاب "موسوعة السرد العربي – سيرة كتاب" من تأليف الناقد العراقي الدكتور عبدالله إبراهيم، يتكون الكتاب من خمسة فصول؛ يحمل الفصل الأول عنوان "كتاب ينمو عبر الزمن"، أما الفصل الثاني، الذي خصصه لبعض المقالات المنهجية، فقد اشتمل على مطالعة في دائرة المناهجِ النقدية الحديثة، والبحث عن مكان تحت شمس النقد، ومقال عن مفهوم "السردية"، في حيثياته الثقافية، ثم مقال عن القاعدة المنهجية لموسوعة السرد العربي.

