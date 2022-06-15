"إدوارد سعيد.. أماكن الفكر" أول سيرة كاملة لرائد دراسات الاستشراق الجديد إدوارد سعيد
كتاب "إدوارد سعيد.. أماكن الفكر" من تأليف تمثي برنان وترجمة محمد عصفور. وهو عبارة عن أول سيرة كاملة لرائد دراسات الاستشراق الجديد، وما بعد الكولونيالية. والمؤلف "برنان" هو أحد تلاميذ إدوارد سعيد، الذي ظل صديقًا له حتى وفاته عام 2003 . فهو بذكائه استطاع أن يبرع في تشريحِ شخصيته وإبراز تعقيداتها وتناقضاتها، من خلال مهاراته النقدية الفذة، وجعلها باستمرار مشتهى لإعادة القراءة. ليعيد من خلال كتابه هذا سيرة إدوارد سعيد المثيرة إلى الواجهة.
Reset أو "إعادة التشغيل: لنستعيد الإنترنت للمجتمعِ المدني"
Reset أو "إعادة التشغيل: لنستعيد الإنترنت للمجتمعِ المدني"
كتاب Reset أو "إعادة التشغيل: لنستعيد الإنترنت للمجتمعِ المدني" للكاتب رونالد ديبرت الذي أسس «مختبر المواطن» بجامعة تورونتو الكندية، ويعد المختبر واحدًا من أفضل مؤسسات رصد تهديدات شبكة الإنترنت للحريات، ويشير إلى انتشار مواقع إلكترونية تحلل عينات من الحمض النووي (دي إن إيه) كي تخبر المشتركين بها بأحوالهم الصحية أو بسلالات أجدادهم... لكنها تتقاسم البيانات مع شركات أخرى، مثل شركات تأجير البيوت والغرف السياحية التي ترسل إشعارات لهم لسفرات سياحية إلى مواطن أجدادهم!
NECRO-POLITICS "سياسة الموت" مقاربات في القانون السياسي والسيكولوجي
كتاب NECRO-POLITICS أو "سياسة الموت" للفيلسوف البروفيسور الكاميروني أخيل مبيمبي. يبدأ الكتاب مع مقدمة قصيرة، بعنوان "محنة العالم"، يلمع فيها سريعًا أسلوب الكتابة لفيلسوف متمكن لا يخضع خياله لقواعد اللعبة المألوفة، ويطرح خطابه بثقة من حاز ثروة من المعرفة. ويظهر مبكرًا استفادته في صياغة مقارباته من عمل قانون السياسي والسيكولوجي لتشكيل حججه حول "الحرب كدين معاصر"، والتنديد بتحويل السياسة في الرأسمالية المتأخرة إلى عمل يستهدف تعظيم الربح، وهو ما يرى أنه يخاطر بالقضاء على إمكانية السياسة بالمطلق.
"المرأة في دوائر العنف" قضية العنف ضد المرأة
كتاب "المرأة في دوائر العنف" للكاتب حسن إبراهيم أحمد، الذي كتب في مقدمة الكتاب: "إن هناك قضايا في الحياة لا تفسح المجال لتناسيها أو إهمالها والابتعاد عنها، وذلك لكثافة حضورها، ومدى تأثيرها، وعمق تجذرها في المجتمع. وبالتالي نحن أمام قضية متدفقة كالسيل، وحاضرة كالضوء، وكظلام الليل. يندر أن تمر ساعة لا تقدم وسائل الإعلام ومجريات الحياة وحراك الناس، دلائل على انتشارها الواسع والدائم، بأشكالها القديمة، وما ولّدته الأيام من أشكال وقنوات حديثة.
من الأعماق" أهم رسالة كتبها الكاتب الإنجليزي أوسكار وايلد من سجنه
كتاب "من الأعماق" للكاتب الإنجليزي الشهير أوسكار وايلد الذي لم ينشر إلا بعد وفاته في عام 1905، ومن ترجمة عبداللطيف محمد الدمياطي. فالكتاب هو أهم رسالة كتبها من عمق سجنه، حيث كان يشعر باليأس وبتدهور صحته، وتضمنت مشاعر كان من الواضحِ أن "وايلد" تركها تنفجر عبر كلماته دون خوف ودون وجل.
"إدوارد سعيد.. أماكن الفكر" أول سيرة كاملة لرائد دراسات الاستشراق الجديد إدوارد سعيد