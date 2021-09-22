"جماعة التكفير والهجرة وزعيمها شكري مصطفى" (الجزء الأول)

خرجت جماعة التكفير والهجرة وهو الإسم الذي أطلق عليها من قبل الأمن المصري والتي تتخذ من فكرة التوقف والتبيّن والهجرة من المجتمع الجاهلي عقيدة لها، من الانقسام الذي حدث في أوساط الإسلاميين من مفاهيم سيد قطب وكتيبه معالم في الطريق.

تزعم في النهاية الجماعة شكري مصطفى الذي ادعى أنه المهدي المنتظر، ونفذت عملية اغتيال وزير الأوقاف المصري، نبحث في هذه الحلقة كواليس ولادة هذه الجماعة والخلافات التي برزت في أوساط الإسلاميين في داخل السجن والتعريف بشخصية أمير الجماعة وحكاية اتصال عناصر هذه الجماعة بجماعة جهيمان في السعودية.