"حركة الجهاد الإسلامي ومؤسسها فتحي الشقاقي" – الجزء الأول

عام ١٩٨٠ أسس الفلسطيني " فتحي الشقاقي" في مصر نواة حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بعد أن ترك العباءة الناصرية إلى البديل الإسلامي بالانضمام إلى الإخوان المسلمين، و جسد مبادئ حركته في كتابه "الخميني: الحل الإسلامي والبديل"، وصاغ نظرياته على أساس تحكيم الشريعة وإقامة الخلافة الإسلامية وأن فلسطين هدف التحرير والجهاد وسيلة.

فكيف تأثر الشقاقي بالنظرية الخمينية؟ ولماذا دعمت إيران تنظيمه الخاص؟

وما الذي يجمع بين تنظيم الجهاد الفلسطيني والجهاد الإسلامي في مصر؟

ولماذا وصف منفذ عملية اغتيال السادات خالد الإسلامبولي بالأمير الجميل؟

وما علاقة الشقاقي بمحمد سالم الرحال مؤسس تنظيم الجهاد في مصر وعبد الله عزام والظواهري؟



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