قواعد الشيوخ - بين حركة فتح اليسارية وجماعة الإخوان المسلمين

بعد إنشاء فتح العسكرية عام 1965 عقدت الحركة ممثلة بياسرعرفات مع جماعة الإخوان المسلمين اتفاقا ثنائيا لتدشين العمل الفدائي المسلح المشترك في معسكرات حركة فتح في الأردن قبل أن تستقل الجماعة في معسكرات خاصة عرفت بقواعد الشيوخ والتي برز منها الأب الروحي للأفغان العرب عبد الله عزام:

- كيف بدأت العلاقة الثنائية بين حركة فتح اليسارية وجماعة الإخوان المسلمين؟

- ما قصة قواعد الشيوخ التي ولدت من رحم تلك العلاقة؟

- ما هو تأثير وتداعيات العمل العسكري لجماعة الإخوان في السبعينات والثمانينات؟ وهل ساهمت قواعد الشيوخ في نشوء ما عرف بالجهادية العالمية؟

- ما العلاقة بين التجربة الفدائية في الأردن وبين الصراع في أفغانستان؟



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