جماعة "شباب محمد"
في العام ١٩٣٨ عصف بجماعة الإخوان أول انشقاق وانقسام داخلي والذي ولد منه ما عرف بجماعة "شباب محمد" ، التي اتهمت مرشد ومؤسس الجماعة " حسن البنا " بحبه لألقاب التقديس والزعامة وأن نفسه تحدثه بالجاه والسلطان قبل أن تحدثه بالجهاد ووصفت جماعة الإخوان بالجماعة الضالة والمهرجة.
فمن هي هذه الجماعة التي رأت بنكوص جماعة الإخوان عن مبادئها بعد أن اشتد ساعدها حيث أفسدها الاعتدال والتسامح؟
قواعد الشيوخ - بين حركة فتح اليسارية وجماعة الإخوان المسلمين
بعد إنشاء فتح العسكرية عام 1965 عقدت الحركة ممثلة بياسرعرفات مع جماعة الإخوان المسلمين اتفاقا ثنائيا لتدشين العمل الفدائي المسلح المشترك في معسكرات حركة فتح في الأردن قبل أن تستقل الجماعة في معسكرات خاصة عرفت بقواعد الشيوخ والتي برز منها الأب الروحي للأفغان العرب عبد الله عزام:
- كيف بدأت العلاقة الثنائية بين حركة فتح اليسارية وجماعة الإخوان المسلمين؟
- ما قصة قواعد الشيوخ التي ولدت من رحم تلك العلاقة؟
- ما هو تأثير وتداعيات العمل العسكري لجماعة الإخوان في السبعينات والثمانينات؟ وهل ساهمت قواعد الشيوخ في نشوء ما عرف بالجهادية العالمية؟
- ما العلاقة بين التجربة الفدائية في الأردن وبين الصراع في أفغانستان؟
حزب الدعوة العراقي
كان عام ١٩٥٩ هو البداية لتأسيس عمل إسلامي سياسي شيعي في العراق، وذلك بعد الإعلان عن إنشاء ما عرف بـ "حزب الدعوة الإسلامية"، والذي كانت ملامح نشأته انعكاسا لتجربة الأحزاب الإسلامية السياسية السنية المبكرة على الساحة العراقية.
فما مدى تأثر حزب الدعوة العراقي ورجاله بفكر حسن البنا وسيد قطب وتقي الدين النبهاني؟ ولماذا عرض على أحد مؤسسيه رئاسة الحزب الإسلامي لجماعة الإخوان المسلمين في العراق؟
وهل كان حزب الدعوة الإسلامية حزبا عراقيا أم كان ممتدا جغرافيا إلى خارج العراق ليشمل دولا عربية وخليجية؟
وكيف كان احتدام الاصطدام بين حزب البعث وحزب الدعوة؟ ولماذا؟
وهل حقا تعمد الخميني توريط زعيم حزب الدعوة السيد محمد باقر الصدر من خلال رسالته العلنية التي وجهها له عبر الإذاعة الإيرانية وتسببت في إعدامه؟
وإلى أي مدى تأثر حزب الدعوة بثورة الخميني وأطروحاته وتخلى عن استقلاليته؟
وما قصة تورط حزب الدعوة الإسلامية وجماعة الإخوان المسلمين في إصدار فتاوى ردة وتكفير المنتسبين للحزب الشيوعي في العراق، والتي تسببت بإعدام أكثر من ١٠ آلاف شخص من الشباب والمراهقين؟
"حركة الجهاد الإسلامي ومؤسسها فتحي الشقاقي" – الجزء الثاني
ربما يتساءل البعض هل التقارب والعلاقات الوديّة بين جماعات الإسلام السياسي السني والشيعي وليدة اليوم أم هي أقدم من ذلك ومن أثّر على من؟ وما هو دور الورقة الفلسطينية في صناعة هذا التقارب؟
في حلقة اليوم نستعرض معكم نموذج حركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني التي أسسها الدكتور فتحي الشقاقي ومن خلال حركته وشخصيته نسأل كيف غرست حركة الجهاد الفلسطيني نبتة الاعجاب بالمثال الخميني؟
وما هي الصلة بين شقيقتها حركة الجهاد المصري عبر رمزها أيمن الظواهري؟ وكيف صنعت الحركتان خطاباً سياسياً راديكالياً جديداً ضد الدول العربية؟
"حركة الجهاد الإسلامي ومؤسسها فتحي الشقاقي" – الجزء الأول
عام ١٩٨٠ أسس الفلسطيني " فتحي الشقاقي" في مصر نواة حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بعد أن ترك العباءة الناصرية إلى البديل الإسلامي بالانضمام إلى الإخوان المسلمين، و جسد مبادئ حركته في كتابه "الخميني: الحل الإسلامي والبديل"، وصاغ نظرياته على أساس تحكيم الشريعة وإقامة الخلافة الإسلامية وأن فلسطين هدف التحرير والجهاد وسيلة.
فكيف تأثر الشقاقي بالنظرية الخمينية؟ ولماذا دعمت إيران تنظيمه الخاص؟
وما الذي يجمع بين تنظيم الجهاد الفلسطيني والجهاد الإسلامي في مصر؟
ولماذا وصف منفذ عملية اغتيال السادات خالد الإسلامبولي بالأمير الجميل؟
وما علاقة الشقاقي بمحمد سالم الرحال مؤسس تنظيم الجهاد في مصر وعبد الله عزام والظواهري؟
جماعة "شباب محمد"