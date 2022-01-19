الجماعة السلفية المحتسبة – الجزء الأول

بعد أن تأسست الجماعة السلفية المحتسبة في العام 1965 انشق عنها فرع يحمل مفاهيم راديكالية وسعى وفق منظوره الخاص إلى تنقية المفاهيم الدينية وتقديم نموذج جديد للإسلام الحركي في السعودية متزعما هذا الانشقاق جهيمان

فمن هي الجماعة السلفية المحتسبة ومن هم إخوان جهيمان وماهي تفاصيل وأسباب هذا الانشقاق؟