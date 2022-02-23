أبو مصعب الزرقاوي زعيم تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين (الجزء الأول)
اليوم ورغم مضي ١٦ عاما على مقتل أبو مصعب الزرقاوي نعود من جديد لنقف على تفاصيل مشواره في ساحات مختلفة. فأهمية بحث وقراءة خطى زعيم القاعدة في بلاد الرافدين لا تزال ملحة فهو كما يراه البعض من صمم وأطلق مشروع داعش أو بأحسن حال سلف داعش.
فمن هو رامي أو الدكتور سالم أو المحامي معاذ وتاجر الحقائب موفق وتاجر الأغنام أبو نواف؟ وهذه كلها أسماء لا تعني إلا شخصا واحدا هو أبو مصعب الزرقاوي .
وعندما نقول أبو مصعب الزرقاوي فيعني ذلك أنصار الإسلام في كردستان وتنظيم التوحيد والجهاد في العراق والقاعدة في بلاد الرافدين وفتح الإسلام وكتائب عبد الله عزام في لبنان.
"القبيسيات" جماعة نسائية يلفها الغموض
السحريات في لبنان والطباعيات في الأردن وبنات فدوى في فلسطين وبنات البيادر في الكويت كلها مسميات لأذرع جماعة القبيسيات التي ظهرت في سبعينيات القرن الماضي في سوريا على يد منيرة القبيسي.
فما هي قصة القبيسيات وأخواتها في البلدان العربية والخليجية؟ ومن هي الشيخة الكبرى التي كان لها قصب السبق في إنشاء أول جماعة إسلامية مقتصرة على النساء عابرة للحدود؟
حركات الإسلام السياسي الشيعي في السعودية - الجزء الثاني
بعد نجاح الثورة الإسلامية في إيران احتضن آية الله الخميني ونظامه كافة الحركات الإسلامية التطويرية كان من بينها الطلائع الرسالية المعروفة بالتيار الشيرازي وما انبثق عنها من منظمات.
فكيف أصبح مصيرها بعد وفاة مهدي هاشمي مسؤول مكتب حركات التحرر للحرس الثوري الإيراني؟
وما العلاقة التي تجمع بين تيار الإسلام السياسي الشيعي بجناحه الآخر السني؟
حركات الإسلام السياسي الشيعي في السعودية - الجزء الأول
ولد تيار الإسلام السياسي الشيعي في العراق بشقيه خط الإمام والطلائع الرسالية المعروفة بالتيار الشيرازي ومنهما انبثق ما عرف بمنظمة الثورة الإسلامية في الجزيرة العربية وحزب الله الحجاز . فكيف انتقلت هذه التكوينات من أرض الميلاد العراق الى أرض الانتشار الخليج؟
الجماعة السلفية المحتسبة – الجزء الثاني
تأثرت جماعة إخوان جهيمان وأثرت بما حولها من أفكار وتيارات إسلامية وكانت فاعلة في نقطة انطلاقها وتأسيسها.
فما هي الروافد التي غذّت جماعة إخوان جهيمان من جماعات وتيارات؟
وهل كان هناك تأثير للساحة الكويتية على جهيمان وإخوانه؟
وكيف انتقل المقدسي من صفوف مؤسس السرورية محمد سرور إلى صفوف إخوان جهيمان؟
أبو مصعب الزرقاوي زعيم تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين (الجزء الأول)