أبو مصعب الزرقاوي زعيم تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين (الجزء الأول)

اليوم ورغم مضي ١٦ عاما على مقتل أبو مصعب الزرقاوي نعود من جديد لنقف على تفاصيل مشواره في ساحات مختلفة. فأهمية بحث وقراءة خطى زعيم القاعدة في بلاد الرافدين لا تزال ملحة فهو كما يراه البعض من صمم وأطلق مشروع داعش أو بأحسن حال سلف داعش.

فمن هو رامي أو الدكتور سالم أو المحامي معاذ وتاجر الحقائب موفق وتاجر الأغنام أبو نواف؟ وهذه كلها أسماء لا تعني إلا شخصا واحدا هو أبو مصعب الزرقاوي .

وعندما نقول أبو مصعب الزرقاوي فيعني ذلك أنصار الإسلام في كردستان وتنظيم التوحيد والجهاد في العراق والقاعدة في بلاد الرافدين وفتح الإسلام وكتائب عبد الله عزام في لبنان.