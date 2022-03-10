أمير تنظيم الجهاد المصري الشيخ الضرير عمر عبد الرحمن

الدكتور عمر عبد الرحمن الشيخ الأزهري وزعيم الجماعة الإسلامية في مصر .. لقب بالشيخ الضرير أو الشيخ الأسير .. استهل نشاطه المنبري بالتحريض على النظام المصري وباقي الأنظمة العربية .

ذاع صيته بعد فتواه بعدم جواز الصلاة على الرئيس المصري جمال عبد الناصر .. حتى أصبح في العام ١٩٨٠ زعيما ومفتيا لتنظيم الجهاد في مصر .

في نوفمبر ١٩٨١ تمت محاكمته في قضية اغتيال السادات لإصداره فتوى بجواز قتل الرئيس أنور السادات وفتوى بجواز استحلال أموال المسيحيين في مصر

تنقل بين أفغانستان وباكستان والسودان إلى أن حصل على اللجوء السياسي في الولايات المتحدة وأدين فيها في العام ١٩٩٥ بالتورط في تفجير مركز التجارة العالمي والتخطيط لمهاجمة مقر الأمم المتحدة

في ٢٠١٧ توفي الشيخ الضرير في أحد السجون الأميركية ونقل جثمانه إلى مسقط رأسه ورثاه أيمن الظواهري زعيم القاعدة ووصفه بشيخ المجاهدين الذي لم ينحني.