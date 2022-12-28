تصدير ثورة الحجاب الخمينية
كان جنوب لبنان التجلي الثاني للهزات الارتدادية للثورة الإسلامية في إيران في مسألة الحجاب الإسلامي، بالرغم من أن قضية الحجاب الإسلامي قد بدأت في بعض المناطق اللبنانية مع بداية السبعينيات بضخٍ من الحركات الإسلامية السياسية الشيعية مع موسى الصدر مؤسس حركة "أمل"، ونشاط أذرع حزب الدعوة الإسلامية العراقي المنشأ في لبنان.
مع اختفاء "الصدر" خلال زيارته إلى ليبيا في العام ١٩٧٨ وقيام الجمهورية الإسلامية الإيرانية وولادة حزب الله في لبنان سنة ١٩٨٢، حلَّ مناخ الثورة الخمينية على المرأة اللبنانية في تصدير صورة الزي الإسلامي وضمن الأطر الأيديولوجية نفسها مصحوبا بدعوات حزب الله إلى إقامة جمهورية إسلامية في لبنان.
فما التحولات التي طرأت على شكل حجاب المرأة في جنوب لبنان، وما طبيعة الدور الذي لعبه قادة الثورة الإسلامية الإيرانية في تصدير مسألة الحجاب إلى جنوب لبنان؟
ثورة تحت الحجاب
هكذا بدأ المرشد الأعلى آية الله الخميني ثورته الإسلامية في إيران، لتعود اليوم ثورة أخرى ولكن ثورة خارج الحجاب
فمنذ تولى أنصار المشروع الإسلامي للسلطة كانت المرأة أول من تعرض لعملية التطبيق الإسلامي على أساس فكرة الحجاب، حيث كان هو بداية ونهاية التوجيهات السياسية على جدران المدينة فيما يخصها، وبات يحتل مساحة واسعة من الكتابات الجدارية والملصقات باختلاف نصوصها
فبدأ إلزام النساء بمراعاة المعايير الإسلامية وعلى رأسها الحجاب في الإدارات الحكومية في صيف ألف وتسعمئة وثمانين ١٩٨٠
وتولت دوريات حراس الثورة أو ما عرف باسم "ثأر الله" مهام المراقبة والتفتيش على كل من لا يلتزم بالمعايير الإسلامية
لم تكن شعارات الحجاب مقتصرة على ربطه بأبعاد دينية وأخلاقية بل كان ذا قيمة سياسية وسبيلا لإثبات التأييد والولاء للثورة، كان منها: "السفور هو أن تكوني من مخلفات الطاغوت"
المتحولون فكرياً
تحولات ثقافية وفكرية مختلفة انتقل أصحابها من طرحٍ إلى آخر مغاير، فمثلًا من القومية الناصرية إلى القومية البعثية، أو من قومي عروبي إلى إسلامي، أو من الأيديولوجيا الماركسية والشيوعية لتحول جذري مناقض وهو الإسلام السياسي (سني أو شيعي).. والعكس كذلك من إسلامي إلى يساري ثوري، أو من صار ليبراليًّا بعد أن نفض عن نفسه الشيوعية.
مع ذلك لاقى "المتحولون" من الفكرة الإسلامية إلى الليبرالية بتصوّر علماني.. عداءً شديدًا ومواجهة من قبل خصومهم..
رفاق الأمس..
اتهموا بالتذبذب والقلق، ومصادمة المسلمات والثوابت، واعتُبر خطرهم هو الأشد على المجتمع، فهو التطرّف المسكوت عنه.
فهل التحول عيب يُعاب به الشخص؟ وهل جملة التطرّف والتطرّف المضاد هنا دقيقة؟
القوميون العرب في النجف
كانت مدينة النجف الأشرف مدينة المقامات والزيارات ومقرّ المرجعيات الدينية العليا للشيعة في العالم
وساحة فاعلة وساخنة لمختلف الأيديولوجيات والتيارات الفكرية والسياسية التي اجتاحت العراق في بدايات القرن العشرين.
ومن المفارقة أن تكون هذه المدينة التي يعدّها المستشرقون الرابعة في ترتيب المدن الإسلامية المقدسة ومركزًا كلاسيكيًا للثقافة الإسلامية والتعليم الديني، هي ذاتها التي تلعب دورًا بارزًا في الحركة القومية العربية العلمانية والليبرالية في العراق، مُخرّجةً عددًا من القادة القوميين النجفيين.
فإلى أي مدى كان تأثير موجات الفكر العربي الحديث داخل النجف؟ وما دور علماء الدين النجفيين في نمو الوعي القومي العربي ومساهمتهم في الحركات القومية العربية العراقية؟
شيخ التيك التوك لحركة الشباب الصومالية
تزامنًا مع ارتفاعِ وتيرة أعمال العنف في العاصمة مقديشو من قبل حركة الشباب الصومالية المسلحة أقوى ذراعٍ لتنظيم القاعدة
تصدّر مؤخرًا عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي الـ"تيك توك" تريند لداعية صومالي وذلك في مقطعٍ قصير التقط منه نظرة عابرة له تمّ تحريرها وصناعتها بفلاتر وفلاشات، لتظهر وكأنّها محاكاة لشخصية خرجت من عصر الفايكنج
لكن ظل التساؤل من قبل روّاد تطبيق التيك توك عن قصة هذا التريند وحكاية شيخِ التيك توك الصومالي الذي أصبح مقطعه مادةً لترويجِ الأناشيد الجهادية، وهل احتفاء حركة الشباب الإسلامية المتطرفة يعني تنصيب شيخِ الـ"تيك توك" أميرًا جديدًا عليها؟
تصدير ثورة الحجاب الخمينية