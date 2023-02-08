جواسيس داعش
كشفت محاكمات (العائدون من داعش) في عدد من الدول الأوروبية، الستار عن ملف جديد ومثير وهو "جواسيس داعش" أو العملاء المزدوجين، منها قصة العميل المزدوج في أجهزة المخابرات الكندية "محمد الراشد"، المتورّط في قضية تهريب المراهقات البريطانيات عرائس داعش.
لتبرز من خلال ذلك حكاية استقطاب وكالات الاستخبارات العالمية لجواسيس مزدوجين من قلب هذه التنظيمات.
فما القواعد الأخلاقيّة في إطار العملاء المزدوجين في داخل التنظيمات الإرهابية؟ وما المبادئ التي يستوجب اعتمادها من قبل وكالات الاستخبارات العالمية؟ وكيف يتحول الجهادي إلى عميل مزدوج؟
وقفات مع شيخ السلفية الجهادية أبو محمد المقدسي - الجزء الثالث
وقفات جديدة مع شيخِ السّلفيّة الجهاديّة أبي محمد المقدسي.. كيف كان المرشد الروحي والمفتي الشرعي لهشام عشماوي ضابط الجيش المصري القيادي في تنظيم أنصار بيت المقدس التابعِ لتنظيم القاعدة سابقًا.. ومؤسّس جماعة "مرابطون" في ليبيا.. وحقيقة قصة المقدسي مع بيت شبرا في العاصمة السعودية الرياض.
والمزيد عن مسرحِ الجماعات الملهمة لمنظّر السّلفيّة الجهاديّة عصام برقاوي.
"صحوة الناس في أميركا".. ما الجديد في هذه الحركة؟
حركة اليقظة أو الصحوة أو ما يطلق عليها الـwoke movement بدأت بالانتشار في الولايات المتحدة الأميركية منذ العام 2014 بعد مقتل رجل أسود على يد شرطي أميركي، تسبب الحادث في رفعِ شعار “Stay Woke” "ابق متيقظًا" و “Black lives matter" "حياة السود مهمّة".
ورغم حداثة نشأة هذه الحركة إلّا أنّها باتت اليوم فاعلاً مهمًّا في المشهد الاجتماعي والسياسي وأصبحت إحدى أنشط القوى في أميركا.
مع ذلك تُثير اليوم حركة اليقظة جدلًا صاخبًا، ما بين من يعتبرها حركة يقظة وصحوة تجاه قضايا العدالة الاجتماعية ومناهضة العنصرية، وآخر صنّفها كعقيدةٍ أيديولوجيةٍ راديكاليةٍ ودين اجتماعي جديد..
فماذا تعني صحوة الناس في أميركا، وما هذه الحركة الجديدة؟
منظر السلفية الجهادية أبو محمد المقدسي – الجزء الثاني
بعد رسالة أبي محمد المقدسي التنظيرية "ملّة إبراهيم" خرج بآرائه إلى التطبيق العملي ليستثمر خبرته في العمل الحركي والتنظيمي مع جماعة محمد سرور، وسمعة جهاديّة قصيرة حصدها في أفغانستان وباكستان وتحديدًا في معسكرات القاعدة وعبد الله عزام، ليعود إلى الأردن وتبدأ معها مرحلة تكوين التنظيمات.
ترجم ذلك أولاً في الكويت إلى تفجير مركز الفنون الذي يملكه الفنان عبد الحسين عبد الرضا في العام 1991، ثم تشكيله مع أبي مصعب الزرقاوي في الأردن عام 1993 ما عرف باسم تنظيم "بيعة الإمام".
بعد احتلال أفغانستان عام 2001 والعراق عام 2003، تحول المقدسي وبمساعدة من الزرقاوي إلى مفت ورمز تنظيري لكل الجماعات المسلحة التي حاولت أن تستخدم الإرث السلفيّ لتكوين جماعات قتالية مسلحة على غرار الزرقاوي ومن بعده تنظيم داعش.
مع بداية ما عرف بالربيعِ العربي برز دور عصام البرقاوي من جديد، ولكنه لم يحافظ على خط واحد مع التنظيمات المسلحة الإسلامية الراديكالية في سوريا والعراق لانحرافها عن ترجمة "ملة إبراهيم" كما خطّها المقدسي.
منظر السلفية الجهادية ابو محمد المقدسي – الجزء الأول
"أبو محمد المقدسي" عصام محمد طاهر الحافي برقاوي، شيخ السلفيّة الجهادية العالمية ومعلّم أبو مصعب الزرقاوي الملقب بـ"الذبّاح".
فلسطيني – أردني.. نشأ في الكويت وانخرط في تيارات مختلفة بداية بجماعة الإخوان المسلمين ثم جماعة محمد سرور مؤسّس التيار السروري القطبي، قبل أن يتم فصله لينتظم ببقايا جماعة جهيمان في الكويت، ملتحقًا بحلقاتهم الشرعية، وفي الوقت نفسه تلقى منهجية سيد قطب على يد أستاذه سيد عيد يوسف رفيق سيد قطب في السجن.. وزعيم التنظيم الخاص لجماعة الإخوان المسلمين..
قبل أن تبدأ مرحلته في السعودية في النصف الثاني من الثمانينيات.. مترددًا على مدنها وخاصة المدينة المنوّرة لنشر تعاليم وظلال كتابه "ملّة إبراهيم" الذي طبعه في الكويت..
تماهيه مع فكر جهيمان العتيبي ورفاقه لم يمنعه من الإضافة والتعديل وتجاوز أفكار جهيمان العقائدية في مسائل الولاء والبراء والحاكمية، الذي رسم معالم دور "المقدسي" لاحقًا في التكوين الفكري والأيديولوجي للجهاديين السعوديين والخليجيين.
فمن هو أبو محمد المقدسي؟ وما حكايته مع جهيمان ومحمد سرور وجماعة الإخوان المسلمين وتنظيم القاعدة؟
جواسيس داعش