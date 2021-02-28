"الذاكرة السياسية" مع وزير الخارجية الأميركي الأسبق جيمس بايكر – الجزء الثالث

في الحلقة الثالثة والأخيرة من برنامج "الذاكرة السياسية" يتحدث وزير الخارجية الأميركي الأسبق جيمس بايكر عن الجولات المكوكية التي قام بها بين عدد من الدول العربية وإسرائيل من أجل التحضير لمؤتمر السلام المتعدّد الأطراف الذي انعقد في مدريد في العام 1991 . بايكر سيشير في الحلقة الى أن الرئيس السوري وقتها حافظ الأسد قرّر المشاركة في مؤتمر السلام بعدما أعاد حساباته الاستراتيجية، وكان يهدف من خلال مشاركته إلى استرداد الجولان من إسرائيل.