.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

"الذاكرة السياسية" مع وزير الخارجية الأميركي الأسبق جيمس بايكر – الجزء الثالث

"الذاكرة السياسية" مع وزير الخارجية الأميركي الأسبق جيمس بايكر – الجزء الثالث

متابع الغاء المتابعة

نشر في: آخر تحديث:

في الحلقة الثالثة والأخيرة من برنامج "الذاكرة السياسية" يتحدث وزير الخارجية الأميركي الأسبق جيمس بايكر عن الجولات المكوكية التي قام بها بين عدد من الدول العربية وإسرائيل من أجل التحضير لمؤتمر السلام المتعدّد الأطراف الذي انعقد في مدريد في العام 1991 . بايكر سيشير في الحلقة الى أن الرئيس السوري وقتها حافظ الأسد قرّر المشاركة في مؤتمر السلام بعدما أعاد حساباته الاستراتيجية، وكان يهدف من خلال مشاركته إلى استرداد الجولان من إسرائيل.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اختيار المحررين

غضب في أميركا.. طبيب يجري عملية لمريض ويفتح غضب في أميركا.. طبيب يجري عملية لمريض ويفتح "زووم"
لماذا لا يحبذ آيفون؟.. بيل غيتس يحل اللغز لماذا لا يحبذ آيفون؟.. بيل غيتس يحل اللغز

الأكثر قراءة

فنانة مشهورة: في دمشق من يبيع أبناءه ويأكل من القمامة! فنانة مشهورة: في دمشق من يبيع أبناءه ويأكل من القمامة!
والد مشاري البلام يفجر مفاجأة.. والد مشاري البلام يفجر مفاجأة.. "هذا سبب وفاة ابني"
قصة زواج يوسف شعبان من العائلة المالكة.. وسر قصة زواج يوسف شعبان من العائلة المالكة.. وسر "سيناء"
وفاة الفنان المصري يوسف شعبان متأثراً بكورونا وفاة الفنان المصري يوسف شعبان متأثراً بكورونا
صورة وحقيبة وسيارة.. أسرار بقضية قتل فنانة مصرية لزوجها صورة وحقيبة وسيارة.. أسرار بقضية قتل فنانة مصرية لزوجها
ما دلالة ظهور ما دلالة ظهور "الهدهد" بالسعودية؟.. مهتم بالطقس يوضح

قبل أن تذهب

ابتكار جديد لغوغل لتوسيع تغطية شبكة الإنترنت حول العالم
ابتكار جديد لغوغل لتوسيع تغطية شبكة الإنترنت حول العالم