أبو الحسن بني صدر - الرئيس الإيراني الأسبق - الجزء الثاني

في الحلقة الثانية يروي الرئيس الإيراني الأسبق أبو الحسن بني صدر رحلة عودة الإمام الخميني من باريس الى طهران، وأجواء الوفد المرافق له واللقاء الشعبي الأول للخميني في وطنه بعد أعوام قضاها في المنفى. بني صدر الذي رافق الخميني في رحلة العودة، سيكشف مضمون الاتصالات التي أجراها كبار ضباط الشاه بالخميني قبل عشرة أيام من عودته ومطالبهم مقابل انضمامهم الى صفوف الثورة. وفي الحلقة سيتطرق أبو الحسن بني صدر الى الأسباب التي حدت بقيادات الثورة الإسلامية الى تبديل نهجها السلمي في التعاطي مع معارضيها وملاحقتهم وزجّهم في السجون وإعدام المئات منهم، وهو ما رفضه بني صدر بشدّة.