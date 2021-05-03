عضو مجلس قيادة "ثورة الفاتح" عبد المنعم الهوني - الجزء الثالث

في الحلقة الثالثة من سلسلة يكشف عضو مجلس قيادة "ثورة الفاتح" عبد المنعم الهوني محاولة الانقلاب التي كان يُخطط لها مع عمرالمحيشي وضباط آخرين للإنقلاب على القذافي بعدما رفض الأخير ترشيح نفسه لرئاسة الجمهورية وتنظيم انتخابات نيابية. وفي اجتماهعاصف بين القذافي والمحيشي شهر الأخير رشاشه على الرئيس الليبي فما كان من الأخير إلا ان رفع، في المقابل، مسدسه وقد تدخلالهوني وآخرون لفضّ الإشكال بينهما. الهوني سيروي تفاصيل محاولة انقلابية أيضا خطّط لها ضباط من النظام الملكي السابق وكشفتهاوأحبطتها المخابرات الإيطالية.

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