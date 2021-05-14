مع وزير الخارجية العراقي الأسبق هوشيار زيباري - الجزء الخامس

في الحلقة الأخيرة يتحدث وزير الخارجية العراقي الأسبق هوشيار زيباري عن زياراته الى السعودية طلبا لمساعدتها في دعم مسيرة العراق الجديد. ويُشير زيباري الى لقاء مكة الذي جمع ممثلين عن الطائفتين السنّية والشيعية في العراق وصدر عنه وثيقة تؤكّد التقارب بين المذاهب والأديان. رئيس الدبلوماسية العراقية الأسبق يكشف في الحلقة محاضر اجتماعاته بمسؤولين سوريين وإيرانيين. وعن استجوابه في البرلمان العراقي يقول: كان استجوابا سياسيا وكيديّا، ولم تُوجّه فيه لي أي همة، ومع ذلك سُحبت الثقة مني. في المقابل يكشف الوزير زيباري عن قضايا فساد في العراق كما يتوقف عند الاستفتاء حول مصير كردستان والعراقيل التي واجهته في العام 2017

مادة اعلانية