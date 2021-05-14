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مع وزير الخارجية المصري الأسبق عمرو موسى - الجزء الثالث

مع وزير الخارجية المصري الأسبق عمرو موسى - الجزء الثالث

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في الحلقة الثالثة من سلسلة يكشف وزير الخارجية المصري الأسبق عمرو موسى كيف سعى وزير الخارجية الإسرائيلي الأسبق شيمون بيريز إلى عقد اجتماع للأمن الإقليمي على هامش مؤتمر منعقد في الدار البيضاء في العام 1994. رئيس الدبلوماسية المصرية الأسبق الذي كان قلقاً من اقتراح بيريز، وبناء لتعليمات الرئيس المصري وقتها حسني مبارك عمل على إفشال اجتماع بيريز من خلال سلسلة اتصالات قام بها مع الجهات التي كانت مدعوّة إليه. وعن فترة عمله كأمين عام لجامعة الدول العربية يقول إن الزعيم الليبي معمر القذافي عرض عليه أن يكون رئيساً لجامعة الدول العربية معتبراً أن العرب يحتاجون إلى رئيس طارحاً نفسه أن يكون هو هذا الرئيس وعمرو موسى وزيرا لخارجية العرب، قبل أن يصرف النظر عن الفكرة لاحقاً.

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