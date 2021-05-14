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مع وزير الخارجية المصري الأسبق عمرو موسى - الجزء السادس

مع وزير الخارجية المصري الأسبق عمرو موسى - الجزء السادس

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في الحلقة الأخيرة يكشف الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى أنه أثناء تقديمه واجب التعزية برئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري في قصره في بيروت، كان يسمع بعض المعزين يتّهمون سوريا وحزب الله باغتيال الحريري. عمرو موسى الذي زار دمشق عقب انتهاء مراسم الدفن، التقى الرئيس بشار الأسد وطالبه بسحب القوات السورية من لبنان ونقل عنه استعداده سحب هذه القوات. وعن مبادرة الشيخ زايد حيال العراق يقول موسى: أنا وزّعت نص المبادرة في قمة شرم الشيخ العام 2003، ولم اُخفِها كما اُشيع، ولكن بعدما رفضها الوفد العراقي، لأنها تقترح تنحي الرئيس صدام حسين، تقرّر تأجيل البحث فيها إلى أجل غير مسمّى. وفي الحلقة يتطرّق الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى تبعات أحداث "الربيع العربي" وكواليس لقاءاته الرسمية في تلك الفترة.

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