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مع المنسّق العام لقوى 14 آذار السابق د. فارس سعيد - الجزء الخامس

مع المنسّق العام لقوى 14 آذار السابق د. فارس سعيد - الجزء الخامس

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في الحلقة الأخيرة من سلسلة، يتحدّث المنسق العام السابق لقوى الرابع عشر من آذار د. فارس سعيد، عن عودة رئيس التيار الوطني الحر العماد ميشال عون من باريس في العام 2005 وعن أسباب انسحابه من لقائي "قرنة شهوان" و"البريستول". وعن أسباب خسارته في انتخابات العام 2005 في جبيل يقول فارس سعيد: صبّت الأصوات المسيحيّة بغالبيتها لصالح العماد عون كردّة فعل على التحالف الرباعي ضده، والذي كنا فيه مع حزب الله. فارس سعيد يتطرّق أيضا الى حرب الـ 2006 في لبنان ويقول عنها: إنها تمّت بقرار إيراني نفّذه حزب الله. وعن خلفيات أحداث السابع من مايو في بيروت، التي سيطر بموجبها حزب الله وحلفاؤه على العاصمة يقول: إنها أتت لمنع انتخاب رئيس للجمهورية بالنصف زائدا واحدا. فارس سعيد يتحدّث أيضا عن زيارة البطريرك الماروني بشارة الراعي الى السعودية في 2017 .

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