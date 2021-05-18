مع وزير الداخلية العراقي الأسبق فلح النقيب - الجزء الثاني

في الحلقة الثانية من سلسلة يكشف وزير الداخلية العراقي الأسبق فلح النقيب كيف حصل التوغل الإيراني داخل المؤسسات الرسمية العراقية ولا سيما منها الأمنية منذ العام 2005. فلح النقيب يُشير في الحلقة الى أن الإيرانيين عملوا على تصفية الطيارين العراقيين الذي شاركوا في الحرب على إيران، انتقاما منهم. كذلك دخل الإسرائيليون على الخط، لتصفية العلماء والأساتذة الجامعيين. وفي الحلقة يُشير وزير الداخلية العراقي الأسبق الى علاقة التعاون بين إيران وتنظيم "القاعدة" وينقل عن قائد القوات المتعددة الجنسية في العراق وقتها الجنرال جورج كايسي قوله: إن الأميركيين وجدوا أن عناصر القاعدة يتنقّلون بسهولة بين العراق وأفغانستان عبر إيران.

مادة اعلانية