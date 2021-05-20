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مع وزير الخارجية الفرنسي الأسبق هيرفيه دو شاريت - الجزء الثاني

مع وزير الخارجية الفرنسي الأسبق هيرفيه دو شاريت - الجزء الثاني

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في الحلقة الثانية من رباعية يتحدث وزير الخارجية الفرنسي الأسبق هيرفيه دو شاريت عن جلساته الطويلة مع الرئيس السوري حافظ الأسد والتي كانت تمتد لأكثر من 4 ساعات يبدؤها الأسد بالحديث عن التاريخ قبل أن ينتقل الى موضوع اللقاء. ويتطرق الضيف الى الامتعاض الأميركي من المبادرة الدبلوماسية الفرنسية كاشفا أن الرئيس بيل كلينتون ابلغ نظيره الفرنسي وقتها جاك شيراك بأنه في حال حاولت فرنسا الدخول على خط المفاوضات مع سوريا فإن وزيرالخارجية الأميركي سيكون صارما حيال ذلك. المجتمع الدولي الذي كان غير مهتم بعملية عناقيد الغضب، سيصبّ كل اهتمامه على لبنان فجأة، بعد تعرّض مركز للقوات الدولية في بلدة قانا الجنوبية، لقصف إسرائيلي أوقع أكثر من مئة قتيل في صفوف مدنيين التجأوا الى هذا المركز، للاحتماء من القذائف.

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