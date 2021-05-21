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مع رئيس الحكومة الأردنية الأسبق فايز الطراونة - الجزء الرابع

مع رئيس الحكومة الأردنية الأسبق فايز الطراونة - الجزء الرابع

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في الحلقة الأخيرة يشرح رئيس الحكومة الأردنية الأسبق فايز الطراونة ما دار في المفاوضات بين الأردن وتنظيم "داعش" في محاولة لتحرير الطيار الأسير معاذ الكساسبة التي أسرته "داعش" بعد سقوط طائرته في الرقة بسوريا في 2014. "داعش" رفضت أن تُبادل الطيار الأسير بالسجينين ساجدة الريشاوي وزياد الكربولي المتهمين بقضايا إرهابية وقد أعدم الأردن هذين السجينين، بعدما أحرق تنظيم "داعش" الطيار الكساسبة في 2015. وفي الحلقة يتحدث الطراونة عن الموقف الأردني حيال النزاع الدائر في سوريا ومخاوف بلاده وقتها من تحوّل شمال سوريا إلى بؤرة إرهابية على حدود الأردن. رئيس الحكومة الأردنية الأسبق يتطرق أيضا إلى الأيام الأخيرة للملك حسين وعملية نقل السلطة إلى ابنه الأمير عبد الله الثاني.

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