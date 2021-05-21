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مع وزير النفط العراقي الأسبق عصام الجلبي - الجزء الثالث

مع وزير النفط العراقي الأسبق عصام الجلبي - الجزء الثالث

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في الحلقة الثالثة من رباعية مع برنامج "الذاكرة السياسية" يكشف وزير النفط العراقي الأسبق عصام الجلبي عن الدور الذي لعبه في نقل رسائل بين الرئيس العراقي صدام حسين ونظيره الإيراني وقتها هاشمي رفسنجاني قبل غزو الكويت وبعده من أجل السعي إلى رفع أسعار النفط. ويقول الجلبي: إن صدام انزعج من عبارة ذيّلها رفسنجاني في آخر أول رسالة بعثها إلى نظيره العراقي جاء فيها: والسلام على من اتبع الهدى. وزير النفط العراقي الأسبق أشار الى الخيارات التي اقترحها على صدام حسين من أجل تقنين البنزين ودهون السيارات وقد اختار صدام خيار التوزيع بالاستناد إلى قسائم.

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