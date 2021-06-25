عبد الرؤوف الريدي السفير المصري الأسبق في واشنطن - الجزء الثاني

في الحلقة الثانية من رباعية مع برنامج "الذاكرة السياسية" يؤكد السفير المصري الأسبق عبد الرؤوف الريدي أن الرئيس المصري الأسبق أنور السادات كان هو المفاوض الأساس مع الوفد الإسرائيلي، وكان يتخذ قرارات أحيانا من دون التنسيق مع وزير الخارجية. ركّز السادات في المفاوضات على استرداد الأرض المصرية كاملة من إسرائيل. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي وقتها مناحيم بيغن يصف فريق وزارة الخارجية المصرية المشارك في المفاوضات بـ "العصابة". كان للموقف العربي المعارض للمفاوضات تأثيره على الموقف المصري. ويروي السفير الريدي الأزمة النفسية التي شعر بها قبل سفره لأول مرة إلى إسرائيل، فقد تنازعه عاملان: واجب المهمة كدبلوماسي ومشاعر الكراهية لهذه الرحلة النابعة من تاريخ تربى عليه معاد لهذا الكيان.

مادة اعلانية