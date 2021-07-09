الذاكرة السياسية | عبد الرؤوف الريدي سفير مصر الأسبق لدى واشنطن - الجزء الرابع

في الحلقة الأخيرة مع برنامج "الذاكرة السياسية" يكشف السفير المصري الأسبق لدى واشنطن عبد الرؤوف الريدي كيف عمل مع دوائر القرار في الولايات المتحدة من أجل إعفاء مصر من ديونها العسكرية. تدخل الرئيس المصري الراحل حسني مبارك وقتها مباشرة مع عدد من أعضاء الكونغرس لنيل تأييدهم عند طرح مشروع القانون على التصويت. صدر القانون بشطب ديون مصر رغم معارضة 42 صوتا ، وخصوصا من ممثلي الولايات الزراعية. السفير الريدي يعود بالذاكرة أيضاً إلى مؤتمر مدريد الذي انعقد في العام 1991 لافتاً إلى هذا المؤتمر كان في الأساس مطلباً عربيا من أجل البحث بالقضية الفلسطينية، إلا أن رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات، أهمل مفاوضات مدريد، ودخل لاحقاً في مفاوضات منفردة مع الإسرائيليين في أوسلو. وكشف الريدي أن الرئيس أنور السادات كان دعا عرفات إلى مشاركة الوفد المصري في مفاوضات مينا هاوس مع الإسرائيليين، إلا أن عرفات رفض تلبية الدعوة.

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