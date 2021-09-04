حيدر أبو بكر العطاس رئيس اليمن الديمقراطية الشعبية السابق - الجزء الثالث

في الحلقة الثالثة من سلسلة مع "الذاكرة السياسية" يتهم رئيس جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية السابق حيدر أبو بكر العطاس الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح بتحريض رئيس جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية الأسبق علي ناصر محمد على اجتياح الجنوب. واستطرد العطاس أن البيان الذي أصدره وتصريح السوفييت حالا دون اجتياح الجنوب. وعن مجزرة 13 يناير 1986 يقول حيدر أبو بكر العطاس إن المخططين لهذه المذبحة كانوا يريدون قتل اثنين من قادة الحزب الاشتراكي هما: علي عنتر وصالح مصلح. وعن لغز مقتل عبدالفتاح إسماعيل رئيس جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية الأسبق وزعيم الحزب الاشتراكي اليمني يُشكك العطاس في أن يكون إسماعيل قُتل في دبابة، نقلته بعيدا عن مسرح الاشتباكات، كما أشيع، ويغمز من قناة خصومه وعلى رأسهم الرئيس علي سالم البيض وآخرين بأنهم خططوا لتصفيته كي لا يتولى عبد الفتاح اسماعيل السلطة ويوحد اليمن.

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