الذاكرة السياسية | محمد الدايري وزير الخارجية الليبي الأسبق - الجزء الثاني

في الحلقة الثانية من سلسلة مع برنامج "الذاكرة السياسية" يكشف وزير الخارجية الليبي الأسبق محمد الدايري عن أجواء لقاءاته مع المسؤولين الفرنسيين والبريطانيين والأميركيين والروس والمصريين. انصبت اهتمامات الحكومة الليبية الموقتة في 2014 برئاسة عبد الله الثني على رفع حظر تصدير الأسلحة إلى الجيش الليبي والمطالبة بدعم عسكري وسياسي. وفي الحلقة يتطرق محمد الدايري إلى الحرب على الإرهاب والتفجيرات التي استهدفت حكومة الثني أثناء عقدها اجتماعا في منطقة شحات قرب البيضاء، بحضور المبعوث الأممي برناردينو ليون وتفجير انتحاري آخر استهدف بوابة سرّية تؤدي إلى مطار طبرق بعد دخول رئيس الحكومة منها وهو ما أدى إلى مقتل 5 حراس كانوا على المدخل.

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