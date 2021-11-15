الذاكرة السياسية | نبيل نجم السفير العراقي لدى مصر - الجزء الثاني
في الحلقة الثانية يكشف السفير العراقي لدى مصر نبيل نجم أن مصطفى الفقي سكرتير الرئيس الراحل المصري حسني مبارك اتصل به وطلب منه المشاركة في استقبال الرئيس السوري حافظ الأسد في الإسكندرية. الجواب الأول لنجم كان الاعتذار بسبب قطع العلاقات بين البلدين. لكنه عندما أبلغ الرئيس العراقي صدام عبر سكرتيره، وافق صدام على مشاركته في حفل استقبال الأسد الذي صافحه بودّية. وفي الحلقة يكشف السفير نجم أن السبب الحقيقي لإعفاء المشير المصري عبد الحليم أبو غزالة من منصبه هو حصوله على معلومات من خبير صواريخ أميركي من أصل عراقي ونقلها إلى مصر والعراق وهو ما أغضب الرئيس جورج بوش. كذلك يتطرق نبيل نجم إلى أسباب الخلاف بين المشير أبو غزالة ووزير التصنيع العسكري العراقي الأسبق الفريق حسين كامل. نجم رتب زيارة لكامل الى القاهرة لإذابة الجليد في علاقاته مع أبو غزالة حيث جال على عدد من المصانع العسكرية ومحطات توليد الكهرباء.
الذاكرة السياسية | نبيل نجم السفير العراقي الأسبق لدى مصر - ج 3
في الحلقة ما قبل الأخيرة يقول السفير العراقي الأسبق لدى مصر نبيل نجم إنه تفاجأ بخبر غزو العراق للكويت. الرئيس المصري حسني مبارك نبّه نجم إلى تبعات بقاء القوات العراقية في الكويت وهو حرص على أن يتصل أمامه بعدد من رؤساء الدول من أجل تجنيب العراق خطر الصدام العسكري مع القوات الأميركية. لكن مبارك سرعان ما دعا إلى عقد قمة عربية طارئة في القاهرة بعدما أعلن العراق ضم الكويت إلى أراضيه. السفير نجم حمل رسائل عدة شفهية وخطية من مبارك الى صدام حسين يحضّه فيها على الانسحاب من الكويت، لكن الأخير لم يستجب لهذه الدعوات. نبيل نجم يستذكر مرحلة ما قبل الغزو، عندما زار وفد من الكونغرس الأميركي العراق بناء لنصائح مصرية وأردنية. صدام أكد وقتها للوفد أن بلاده لا تمتلك سلاحا نوويا، وأنها لن تقصف إسرائيل إلا إذا اعتدت على العراق. وفي الحلقة يتطرق نجم إلى القمم العربية وبعض الإشكالات التي حصلت فيها. وعن الصحافي البريطاني من أصل إيراني الذي أعدمه العراق يقول نبيل نجم أظهرت التحقيقات أنه كان يتجسس لصالح إسرائيل وقد أخذ عيّنة من التراب من موقع عسكري حساس بعد وقوع انفجار فيه
الذاكرة السياسية | نبيل نجم السفير العراقي الأسبق لدى مصر - الحلقة الأولى
في الحلقة الأولى من رباعية مع برنامج "الذاكرة السياسية" يتحدث السفير العراقي إلى مصر نبيل نجم عن اللغط الذي أثير في الإعلام عندما بثت الإذاعة الإسرائيلية أنه تبادل أطراف الحديث مع السفير الإسرائيلي لدى تقديمهما أوراق اعتمادهما، من ضمن 19 سفير فعلوا ذلك يومها. والحقيقة أن السفير الإسرائيلي كان تحدث الى سفير عربي آخر ظن أنه العراقي. بعد بدء عمله بفترة، أطلعه الرئيس مبارك على تقرير أمني يكشف أن بعثيين مصريين انتقلوا إلى بغداد سراً للقاء عضو القيادة القومية في الحزب طه ياسين رمضان، وهو ما استدعى توجيه تنبيه من صدام حسين إلى رمضان. وعن خلفيات إنشاء مجلس التعاون العربي يقول السفير العراقي إن الهدف منه كان السعي إلى تكامل اقتصادي بين الدول الأعضاء. وعن غزو الكويت أكد نبيل نجم أن لا أحد كان يقبل به. السفير نجم الذي زامل صدام حسين في الدراسة في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة يتحدث عن شجاعة صدام منذ طفولته ويقدم أمثلة على ذلك. وعندما أصبح صدام رئيسا كان يتذكر أصدقاءه القدامى ويلتقيهم. صدام حسين عندما شعر ببدء التغلغل الإيراني في القارة الأفريقية، نسق مع الحكومة المصرية و طلب من الأزهر الشريف إرسال دعاة مصريين على نفقة العراق لمواجهة حملات التشيّع في القارة السمراء.
الذاكرة السياسية | محمد الدايري وزير الخارجية الليبي الأسبق - الجزء الرابع
في الحلقة الأخيرة من سلسلة مع برنامج "الذاكرة السياسية" يكشف وزير الخارجية الليبي الأسبق محمد الدايري عن لقاءاته السرية والعلنية مع نظرائه في مختلف دول العالم ولاسيما منهم الروس والأوروبيون. وعن سبب إلغاء رئيس الحكومة الليبية الموقتة زيارته إلى موسكو يقول الدايري، هو ألغاها لأسباب بروتوكولية ما أغضب الروس الذين دفعوا في اتجاه حلول القائم بالأعمال عن حكومة الوفاق مصطفى أبو سعيدة في السفارة الليبية لدى موسكو مكان القائمة بالأعمال عن حكومة الثني فاطمة المملوك. الروس كانوا غاضبين أيضا من تصريح صدر عن الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر وقتها، وفهموا منه أن الحل في ليبيا سيكون بالحسم العسكري، إلى أن حضر الدايري حاملا معه توضيحا من الجيش بأن الحل في ليبيا لن يكون إلا سياسيا. مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى الشرق الأوسط وأفريقيا ميخائيل بوغدانوف كان يُحّدث الدايري عن لقاءاته بعائشة القذافي وبموفدين عن سيف الإسلام القذافي، وكان المسؤولون الروس يُشددون على ضرورة إعادة مسؤولين من نظام القذافي إلى السلطة. ويختم رئيس الدبلوماسية الليبي الأسبق في حكومة عبد الله الثني بأنه قدم استقالته بعدما أبعده الثني عن الحكومة لمدة 6 أشهر وبعدما رفض استقباله طيلة 6 أشهر ثانية قام خلالها باتخاذ قرارات في وزارة الخارجية نيابة عنه ومن دون العودة إليه.
الذاكرة السياسية | محمد الدايري وزير الخارجية الليبي الأسبق
في الحلقة ما قبل الأخيرة من سلسلة مع برنامج "الذاكرة السياسية" يشرح وزير الخارجية الليبي الأسبق محمد الدايري أنه تم إبعاده عن الحكومة لمدة ستة أشهر بسبب لقاء جمعه برئيس حكومة الوفاق فايز السراج في القاهرة. ويبرر الدايري لقاءه هذا، بأنه كان علنيا وأتى بعد اجتماع لرئيس حكومته عبد الله الثني مع السراج، وبعدما شارك السراج في اجتماع انعقد في البرلمان الليبي قبل ذلك أيضا. الدايري تطرق إلى ظروف اختيار فايز السراج رئيسا لحكومة "الوفاق الوطني" مع أنه لم يكن من بين الأسماء التي اقترحها مجلس النواب الليبي على المبعوث الأممي. محمد الدايري أضاف: لو كان السراج مرشحا توافقيا لكانت حكومته نجحت. وعن اتفاق الصخيرات يقول الدايري: كان اتفاقا جيدا إنما لم يُطبق، لأنه لم يتم حل الميليشيات وحمّل حكومة الوفاق والمجتمع الدولي المسؤولية عن عدم تطبيق بنود الاتفاق. وفي الحلقة يتحدث الدايري عن سبب اعتذار ممثلة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فديريكا موغريني عن استقباله أول مرة. قبل أن يجتمع بها بترتيب من وزيري خارجية إيطاليا وبريطانيا باولو جنتيليوني وفيليب هاموند. رئيس الدبلوماسية الليببية الأسبق رفض الطلب الأوروبي توسيع عملية صوفيا لتشمل المياه الإقليمية الليببية، لأن ذلك يسمس سيادة الدولة.
الذاكرة السياسية | نبيل نجم السفير العراقي لدى مصر - الجزء الثاني