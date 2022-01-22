الذاكرة السياسية | أزمة دارفور وحقيقة ضلوع ليبيا في محاولة انقلاب 2008
في الحلقة الأخيرة مع برنامج "الذاكرة السياسية"، يتحدث وزير الخارجية السوداني الأسبق لام أكول عن اتفاق السلام الشامل او ما عُرف باتفاق نيفاشا والذي وضع حداً للصراع بين الحركة الشعبية لتحرير السودان ونظام عمر البشير. حسن تطبيق هذا الاتفاق، كان محل مراقبة من طرف دول عدة، في طليعتها الولايات المتحدة وبريطانيا. اتفاق نيفاشا ألغى دور الحركة الشعبية التي كانت تشكل أكبر تهديد للنظام السوداني، وقتها. وعن أبرز التحديات التي واجهت لام أكول عند تسلمه وزارة الخارجية يقول: أزمة دارفور كانت الهاجس الأكبر. وافقت الخرطوم على نشر قوات مراقبة تابعة للاتحاد الأفريقي في دارفور، لكن جهات داخلية وخارجية ومنها الولايات المتحدة طالبت باستبدال القوات الأفريقية بقوات دولية. في 2007 تمّت إزاحة لام اكول من الحكومة بضغوط من مسؤولين في الحركة الشعبية بذريعة أنه لا يلتزم بقرارات الحركة وأنه أقرب إلى الحزب الحاكم منه إلى الحركة. رئيس الدبلوماسية السودانية الأسبق نجا من محاولة اغتيال في ولاية النيل الأعلى، عند تعرّضت سيارته لأطلاق نار في كمين في مارس 2008 وهو ما أدى إلى مقتل ثلاثة من مساعديه، وهو نجا لأنه لم يكن في السيارة. وبعدما فشل رئيس الحركة سيلفا كير في ردع خصوم لام أكول في الحركة، انشق الأخير عن الحركة الشعبية مجددا وأسس في 2009 الحركة الشعبية لتحرير السودان - التغيير الديمقراطي.
أسباب سقوط طائرة الزبير محمد صالح النائب الأسبق للرئيس السوداني في 1998
في الحلقة ما قبل الأخيرة مع برنامج "الذاكرة السياسية"، يتوقف وزير الخارجية السوداني الأسبق لام أكول عند حادثة سقوط الطائرة التي كانت تُقل نائب الرئيس السوداني الزبير محمد صالح ومسؤولين آخرين من بينهم أكول في العام 1998. أكول الذي كان وزيرا للنقل وقتها، ينفي فرضية أن الحادث مدبّر ويشرح أن القبطان أخطأ عندما سار مع اتجاه الرياح العاصفة وهو ما زاد من سرعة الطائرة عند هبوطها في مطار الناصر في السودان، فلم يعد طول المدرج يتسع لها لتتوقف. مقدمة الطائرة سقطت في نهر محاذ للمطار فدخلت المياه الى الطائرة وقضى من كان في المقدمة، لأنهم علقوا في المقصورة، ونجا من كان موجودا في المقاعد الخلفية، ومنهم لام أكول، بعدما خرجوا من كوّة فتحها أحد الفنيين في هيكل الطائرة. وفي الحلقة يتطرق أكول إلى الخلافات بين الرئيس السوداني السابق عمر البشير ورئيس حزب المؤتمر الشعبي حسن الترابي والتي دفعت بالبشير إلى توقيف الترابي. وفي الحلقة يعود أكول بالذاكرة إلى سلسلة الاغتيالات التي هزّت جنوب السودان بين عامي 1983 و1990 وعزا ذلك إلى صراع بين المسؤولين في الحركة الشعبية لتحرير السودان على تقاسم السلطة. لام أكول أسس في العام 2002 مع مكي بلايل وأمين بناني حزب العدالة، ولاحقا انشق بناني عن بلايل وأسس حزب العدالة القومي. كذلك يتحدث الضيف عن الاتفاقات التي وقعها مسؤولون من جنوب السودان مع حكومة الخرطوم وعن أسباب عدم تطبيقها والتدخلات الإقليمية والدولية فيها.
الذاكرة السياسية | وزير الخارجية السوداني الأسبق لام أكول - الجزء الثاني
في الجزء الثاني من سلسلة مع برنامج "الذاكرة السياسية"، يتحدث وزير الخارجية السوداني الأسبق لام أكول، عن اتهامات راجت حول تورط الأجهزة السودانية بمحاولة اغتيال الرئيس المصري الراحل حسني مبارك في أديس أبابا، وكيف أدت محاولة الاغتيال تلك، إلى قطع العلاقات بين أثيوبيا والسودان، بعدما أتهمت أديس أبابا الجبهة الإسلامية السودانية بالتورط في هذه العملية. أكول تطرق إلى ظروف مصرع نائب الرئيس السوداني الأسبق جون قرنق، ورد على الفرضيات التي تعتبر أن سقوط مروحيته مدبر، وليس مجرد حادث. وفي الحلقة يتطرق لام أكول إلى الخلافات داخل الحركة الشعبية لتحرير السودان وأسباب انفصاله مع آخرين عنها وتأسيسهم حركة موازية وهو ما عُرف بإعلان الناصر. بعد انفصاله، وقع أكول اتفاق فشودة مع الحكومة السودانية وهو ما أدى إلى تعيينه وزيرا للنقل في العام
الوزير السوداني الأسبق لام أكول يكشف تفاصيل لأول مرة عن انفصال جنوب السودان
في الجزء الأول من رباعية مع برنامج "الذاكرة السياسية"، ينفي وزير الخارجية السوداني الأسبق لام أكول، أي صلة للحركة الشعبية لتحرير السودان بإسرائيل، ويشير إلى أن إعلان السودان تطبيق الشريعة الإسلامية في البلاد، حوّل تمرد الجنوب إلى حركة. وكشف أكول أن الولايات المتحدة كانت ترغب في أن يتولى جون قرنق رئاسة السودان الموحّد، في المقابل كانت بعض الدول الأفريقية تدفع سرا الحركة الشعبية في اتجاه الانفصال. أكول تحدث كذلك عن الظروف التي رافقت تأسيس الحركة العام 1983 في جنوب السودان، وكيف استغل البعض التشكيلات والمناقلات في صفوف الجيش للتحريض ضد الرئيس السوداني الراحل جعفر النميري. وعن الدول التي ساعدت الحركة الشعبية في الجنوب يقول: ليبيا وأثيوبيا مولتا الحركة وجمهورية اليمن الديمقراطية وكوبا ساعدتا في التدريب.
الذاكرة السياسية |الكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور ناجح إبراهيم - الجزء الرابع والأخير
في الحلقة الأخيرة مع برنامج "الذاكرة السياسية" يستكمل الكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور ناجح إبراهيم الحديث عن تجربة المراجعات الفكرية والدينية لأفكار الجماعة الإسلامية والتي أنتجت مبادرة نبذ العنف. ناجح إبراهيم قاد الناحية الفكرية من المبادرة والشيخ كرم زهدي الناحية الإدارية. إبراهيم قال: قبل المبادرة كنا نقرأ النص قراءة خاطئة والواقع بطريقة مغلوطة، وهذا الأمر تبدل لاحقا. الرئيس المصري حسني مبارك وافق على المبادرة وأفرج عن الاف السجناء على مدى خمس سنوات. ناجح إبراهيم كان توقع سلفا فشل الإخوان في السلطة لأن هذا التنظيم لم يعرف كيف ينتقل من فقه الجماعة إلى فقه الدولة. فالحركات الإسلامية تحكم بازدواجية الرئيس والمرشد كما هو الحال في النظام الإيراني.
الذاكرة السياسية | أزمة دارفور وحقيقة ضلوع ليبيا في محاولة انقلاب 2008