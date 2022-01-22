الذاكرة السياسية | أزمة دارفور وحقيقة ضلوع ليبيا في محاولة انقلاب 2008

في الحلقة ما قبل الأخيرة مع برنامج "الذاكرة السياسية"، يتوقف وزير الخارجية السوداني الأسبق لام أكول عند حادثة سقوط الطائرة التي كانت تُقل نائب الرئيس السوداني الزبير محمد صالح ومسؤولين آخرين من بينهم أكول في العام 1998. أكول الذي كان وزيرا للنقل وقتها، ينفي فرضية أن الحادث مدبّر ويشرح أن القبطان أخطأ عندما سار مع اتجاه الرياح العاصفة وهو ما زاد من سرعة الطائرة عند هبوطها في مطار الناصر في السودان، فلم يعد طول المدرج يتسع لها لتتوقف. مقدمة الطائرة سقطت في نهر محاذ للمطار فدخلت المياه الى الطائرة وقضى من كان في المقدمة، لأنهم علقوا في المقصورة، ونجا من كان موجودا في المقاعد الخلفية، ومنهم لام أكول، بعدما خرجوا من كوّة فتحها أحد الفنيين في هيكل الطائرة. وفي الحلقة يتطرق أكول إلى الخلافات بين الرئيس السوداني السابق عمر البشير ورئيس حزب المؤتمر الشعبي حسن الترابي والتي دفعت بالبشير إلى توقيف الترابي. وفي الحلقة يعود أكول بالذاكرة إلى سلسلة الاغتيالات التي هزّت جنوب السودان بين عامي 1983 و1990 وعزا ذلك إلى صراع بين المسؤولين في الحركة الشعبية لتحرير السودان على تقاسم السلطة. لام أكول أسس في العام 2002 مع مكي بلايل وأمين بناني حزب العدالة، ولاحقا انشق بناني عن بلايل وأسس حزب العدالة القومي. كذلك يتحدث الضيف عن الاتفاقات التي وقعها مسؤولون من جنوب السودان مع حكومة الخرطوم وعن أسباب عدم تطبيقها والتدخلات الإقليمية والدولية فيها.