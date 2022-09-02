لماذا تم تشكيل جبهة الإنقاذ في العراق عام 2003؟
في الحلقة ما قبل الأخيرة يقول الشيخ مظهر الخربيط لبرنامج "الذاكرة السياسية" إن الهدف من إنشاء "جبهة الانقاذ الوطني" في العام 2003 كان الحض على المقاومة ضد قوات التحالف، بعد سقوط نظام صدام حسين. كذلك تم تشكيل "مجلس العشائر" من أجل توحيد العراقيين. دخل الأميركيون على الخط وأصرت يائيل لامبرت مساعدة وزير الخارجية على حضور الجلسة التحضيرية لتأسيس مجلس العشائر بعدما وجدت أن المجلس يضم مختلف الأطياف والمناطق. وضع الخربيط 9 أهداف لمجلس العشائر من بينها حصر بناء القوات المسلحة بيد العشائر وجدولة الانسحاب الأميركي من العراق. رفض مظهر كل العروض الأميركية للتعامل معهم، وخرج من العراق. وفي الحلقة يكشف الشيخ مظهر الخربيط عن مساهمته في تنظيم المقاومة العراقية ومدّها بالمال والسلاح من جيبه الخاص، ودفع مكافآت للمقاومين عن العمليات التي ينفذونها وصلت إلى عشرة آلاف دولار للمقاوم الواحد عن كل عملية نوعية ينفذها. حاولت القوات الأميركية مرتين احتجاز عائلة الشيخ مظهر بعدما خرج من البلاد، في محاولة للضغط عليه، لكن هاتين المحاوتين باءتا بالفشل. في مرحلة ثانية اعتقلت القوات الأميركية سطام ابن مظهر وشقيقه مزهر. تم الافراج عن ابنه بوساطة بريطانية وابقي على شقيقه محتجزا لفترة أطول.
سر توسط أبو مصعب الزرقاوي لدى المقاومة العراقية من أجل إيران
في الحلقة الثانية من رباعية يتابع مُظهَر الخِربيط أحد شيوخ الأنبار في العراق نقل مشاهداته لمرحلة ما بعد تعرض منازل عائلته للقصف الأميركي، في إبريل 2003، بعدما علم الأميركيون أن الرئيس العراقي صدام حسين وولديه موجودين في ضيافته. كان صدام متأثرا لسقوط ضحايا من المدنيين ولاسيما منهم عدد من الأطفال، وقد انتشل ابنه قصي أحد الأطفال الأحياء من تحت الأنقاض. في الحلقة يتحدث الخربيط عن لقاء جمعه بمحامية صدام بشرى الخليل التي نقلت له عن الرئيس العراقي الراحل اهتمامه به وسؤاله عنه بمودة. كذلك قال له رئيس هيئة الدفاع عن صدام حسين المحامي خليل الدلمي إن الرئيس شبهه بحاتم الطائي لأن الأخير قدم فرسه لإطعام ضيفه، عندما لم يجد ما يقدمه، بينما قدم مظهر الخربيط 18 من أبناء عائلته قرابين فداء، سقطوا نتيجة القصف على منازل العائلة، حيث كان يقيم صدام وقتها. مظهر الخربيط يتحدث أيضا عن المفاوضات بين ممثلين عن عشائر الأنبار والقوات الأميركية لتجنيب المحافظة الدمار. في موازاة هذه المفاوضات، كانت عشائر الأنبار تشكل مقاومة عسكرية لمقاومة قوات التحالف وهو ما أدى لاحقا إلى حصول معركتي الفلوجة الأولى والثانية. الشيخ مظهر الخربيط يكشف في الحلقة عن علاقة تنظيم القاعدة بإيران ويعطي أمثلة ومنها تدخل زعيم تنظيم "قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين" أبو مصعب الزرقاوي مع المقاومة العراقية لتحرير قنصل إيران والقائم بأعمال السفارة الإيرانية من قبضتهم في بغداد في 2006، وكيف تم تهريب خليفة الزرقاوي أبو حمزة المهاجر من سوريا إلى مخيم عين الحلوة في جنوب لبنان في العام 2000 ثم لاحقا من هناك إلى إيران عبر دمشق بسيارات دبلوماسية إيرانية في 2001
الشيخ مظهر الخربيط يكشف تفاصيل استضافته لصدام حسين عقب غزو العراق
في الحلقة الأولى من رباعية يتحدث مُظهِر الخِربيط أحد شيوخ الأنبار في العراق عن ظروف استقباله الرئيس العراقي الراحل صدام حسين وعائلته في منازل العائلة في الأنبار مع كبار مسؤولي الدولة، عقب سقوط بغداد بيد قوات التحالف في 2003. تم توزيع عائلات كبار المسؤولين العراقيين على خمسة منازل تابعة لعائلة الخربيط، ولأن المنزل الكبير كانت شغلته عائلات عدة، قبل وصول صدام وولديه عدي وقصي، أقام الرئيس في منزل صغير يطل على بحيرة. وصلت معلومات إلى قوات التحالف بأن صدام موجود في منازل عائلة الخربيط، فأغارت مقاتلات أميركية على المنزل الكبير، ظنا منهم أنه مقيم فيه، حيث قتل 22 شخصا من بينهم 18 من عائلة الخربيط، ومنهم أشقاء وشقيقات لمظهر. في الحلقة يتحدث الضيف عن الحوار الذي دار بينه وبين صدام حسين في الليلة التي سبقت القصف. وكان الخربيط علم من مسؤولين فرنسيين، قبل ستة أشهر من غزو العراق، أن القوات الأميركية تعتزم غزو العراق وهو أطلع رئيس شؤون القبائل العراقية روكان عبد الغفور التكريتي على ذلك وطلب منه تسليح العشائر، لكن روكان التكريتي رفض الفكرة معتبراً أن الجيش العراقي قادر على صد أي هجوم محتمل. بعد بدء غزو قوات التحالف للعراق، قام الشيخ مظهر الخربيط بتسليح ألف مقاتل في الأنبار، شكلوا نواة المقاومة بداية لضبط الأمن في المحافظة، بعدما انسحبت قوات الشرطة، ثم لمقاومة القوات الغازية.
هل كان لنظام القذافي دور في ثورة 6 إبريل 1985 في السودان؟
في الحلقة الأخيرة من حلقات رئيس الحكومة السودانية الأسبق الدكتور الجزولي دفع الله يصرح أن محاكمة عمر الطيب نائب الرئيس السوداني المخلوع جعفر النميري تمت لأن الرئيس كان خارج البلاد. وأن دائرة المحاكمات لم تتسع لأن غالبية القوى السياسية تعاونت مع النميري. الجزولي نفى أن يكون جعفر النميري قد تواصل معه بعد إطاحته ولجوئه إلى القاهرة.وتحدث عن رفض الرئيس المصري الراحل حسني مبارك تسليم النميري إلى السودان لمحاكمته بناء على طلب دفع الله. وفي الحلقة يتحدث دفع الله عن جولاته في عدد من دول العالم طلبا لمساعدة بلاده التي كانت ترزح تحت وطأة الأزمة المعيشية ومنها السعودية التي منحت الخرطوم وقودا ومواد غذائية. كما يتحدث دفع الله عن العلاقات السودانية – الليبية ولقاءاته بمعمر القذافي. أما عن بقاء مشكلة جنوب السودان دون حل عام 1985، فيحكي الجزولي عن رفض رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان جون قرنق الانضمام لهم بعد إسقاط نظام النميري، الذي كان يقاتله، لأن قرنق يرى أن 6 إبريل لم تكن ثورة إنما امتداد للنظام المايوي السابق.
نتائج زيارات رئيس الحكومة الانتقالية السودانية الجزولي دفع الله الدولية والإقليمية
في الحلقة ما قبل الأخيرة من رباعية مع "الذاكرة السياسية" يقول الدكتور الجزولي دفع الله إنه تم اختياره رئيسا للحكومة الانتقالية السودانية، عقب ثورة 6 إبريل 1985، لأنه كان رئيسا للتجمع النقابي الذي قاد الاحتجاجات الشعبية، التي أطاحت نظام الرئيس جعفر النميري. عقب توليه رئاسة الحكومة، جال دفع الله على عدد من الدول من أجل حشد الدعم للسودان الذي كان يعيش أزمة معيشية حادة. وعن زيارته واشنطن حيث التقى نائب الرئيس الأميركي وقتها جورج بوش الأب يقول: لم يكن بوش مهتما بالثورة السودانية إنما طلب مني عدم إعدام عمر محمد الطيب نائب الرئيس السوداني المخلوع ووزير الخارجية الأسبق منصور خالد، وعزا السبب إلى كونهما صديقين له. في المقابل طمأن دفع الله نائب الرئيس الأميركي إلى أن الطيب ومنصور سيحظيان بمحاكمة عادلة. الأميركيون وفروا للسودان أغذية ووقودا وجنبوا دارفور المجاعة. وعن عمل الحكومة يقول دفع الله إنه أشرك الأحزاب فيها كي لا يعرقل السياسيون عملها واتفق مع المجلس العسكري على أن يسود ولا يحكم على أن تحكم الحكومة ولا تسود من أجل تسيير المرافق العامة.
لماذا تم تشكيل جبهة الإنقاذ في العراق عام 2003؟