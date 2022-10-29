السفير الأردني الأسبق لدى إيران د. بسام العموش – الجزء الثالث
في الحلقة ما قبل الأخيرة من سلسلة مع برنامج "الذاكرة السياسية" يتحدث الوزير الأردني الأسبق بسام العموش عن أسباب إخراج حركة حماس من الأردن، بعدما باتت تتبنى من عمّان عمليات عسكرية تنفذها في إسرائيل. العموش يتطرق أيضا، إلى دور الوساطة الذي لعبه بين عائلة القيادي في حماس موسى أبو مرزوق والملك حسين، من أجل الإفراج عن أبو مرزوق من السجون الأميركية بعد توقيفه لمدة 21 شهرا، وقد تكللت هذه الوساطة بالنجاح، حيث تم الإفراج عنه وتسليمه إلى الأردن.
السفير الأردني الأسبق لدى إيران د. بسام العموش – الجزء الثاني
في الحلقة الثانية من سلسلة مع "الذاكرة السياسية" يتحدث السفير الأردني الأسبق لدى إيران الدكتور بسام العموش عن محاولات إيران اختراق الأردن من خلال تشكيل خلايا نائمة وإرسال حجاج إيرانيين إلى مقام ديني في الكرك ليبقى عدد منهم في الأردن، كما فعلوا في سوريا. ويكشف أن المملكة الأردنية أبلغت إيران، في تسعينيات القرن الفائت، أن أحد سفرائها غير مرغوب فيه، بعدما تبيّن أنه يسعى إلى تشكيل تنظيم مسلح في الأردن. وعن مشروع جر مياه الديسي إلى عمّان بواسطة شركة إيرانية أوضح العموش أن الإيرانيين طلبوا تنفيذه بواسطة عمالهم وهو ما فسّره الأمن الأردني على أنه محاولة لنشر الحرس الثوري، وتاليا رفضه.
السفير الأردني الأسبق لدى إيران د. بسام العموش – الجزء الأول
في الحلقة الأولى من سلسلة مع "الذاكرة السياسية" يتحدث الوزير الأردني الأسبق الدكتور بسام العموش عن فترة تعيينه سفيرا لبلاده في إيران. العموش يضيء على التحديات التي واجهته عندما تسلّم منصبه في طهران. بقي ينتظر 6 أشهر حتى تم تعيين موعد له لتقديم أوراق اعتماده. ويكشف أن تحركاته واتصالاته كانت كلها مراقبة. يقول: ليس في إيران مسجد واحد لأهل السنّة وكان يُصلي مع عدد من الدبلوماسيين في مرآب للسيارات تابع للملحقية السعودية، مع ذلك طلبت منهم السلطات الإيرانية التوقف عن الصلاة في هذا المكان. وفي الحلقة يعرض بسام العموش لكواليس لقاءاته مع المسؤولين الإيرانيين والمواضيع التي كانت تزعجهم وردّه عليهم. السفير الأسبق لدى إيران يتطرق إلى الخلايا النائمة لإيران في مختلف دول العالم ويكشف معلومات عن شحنة الأسلحة التي كانت مرسلة من إيران وتم ضبطها في الأردن.
وزير التجارة العراقي الأسبق محمد الراوي يفصح عن سر أخفاه عن الأميركيين في معتقله
في الحلقة الأخيرة مع وزير التجارة العراقي الأسبق د. محمد مهدي صالح الراوي يتحدث عن سبب إنشاء البطاقة التموينية، من أجل درء المجاعة عن العراق إبان الحصار، الذي أعقب غزو الكويت في العام 1990. كان الغذاء يكفي بداية لأربعة أشهر فقط. تم إضافة الشعير إلى القمح لتمديد مخزون الغذاء. كذلك، تم حفر مخازن للقمح تحت الأرض من أجل تخزين 5 آلاف طن في كل حفرة. وفي الحلقة يتحدث الوزير الراوي عن علاقته بصدام، وبأن الأخير كان يحاور الوزراء ويتبنى موقفهم إذا اقتنع به. ويضرب وزير التجارة الأسبق مثالا كيف تراجع صدام عن أمر أصدره بزيادة الحصص الغذائية للوزراء بعدما أقنعه بأن هذه الخطوة من شانها أن تؤثر سلبا على مخزون الغذاء. محمد الراوي يتطرق إلى انشقاق حسين كامل وتبعات تصريحاته على مفاوضات العراق مع وكالة الطاقة الذرية.
هكذا تصرف الوفد العراقي عندما علم بمبادرة التنحي في قمة شرم الشيخ
في الحلقة ما قبل الأخيرة من سلسلة "الذاكرة السياسية" يتحدث وزير التجارة العراقي الأسبق محمد مهدي صالح الراوي عن الدور المحوري الذي لعبه وزير التصنيع العسكري الأسبق حسين كامل داخل النظام، وهو ما جعله الرجل الثاني، بعد الرئيس صدام حسين. استغل حسين كامل انجازات وزارته وأنه صهر الرئيس فكان يُحوّل القسم الأكبر من موارد الدولة العراقية إلى وزارة التصنيع العسكري، بعدما وضع خطة طموحة لها. ولكن عندما حاول حسين كامل تقليص موارد البطاقة التموينية، من أجل زيادة موازنة وزارته، تصدى له وزير التجارة محمد مهدي صالح الراوي، فانحاز صدام للرواي وقال لحسين كامل: لا قيمة لصواريخك إن جاع شعب العراق. وفي الحلقة يكشف الراوي أن صدام حسين رفض نصيحة جهة دولية بعدم التدخل في التسوية الفلسطينية - الإسرائيلية وكشف أن الجيش العراقي استطلع أهدافا داخل إسرائيل، عقب انتهاء حربه مع إيران. وفي الحلقة يتحدث عن المفاوضات غير المباشرة بين نائب الرئيس العراقي طارق عزيز مع الأميركيين بواسطة العاهل المغربي، عقب وصول الرئيس بيل كلينتون إلى السلطة.
السفير الأردني الأسبق لدى إيران د. بسام العموش – الجزء الثالث