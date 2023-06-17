سوزان ماسي – الحلقة الأولى: أول لقاء مع ريغان
في الحلقة الأولى من رباعية مع "الذاكرة السياسية" تتحدث الكاتبة المتخصصة في الشأن الروسي سوزان ماسي عن الظروف التي أوصلتها وصلت إلى الرئيس الأميركي الأسبق رونالد ريغان وكيف لعبت دور الوسيطة بين الرئيس ريغان ونظيره السوفيتتي وقتها ميخائيل غورباتشوف لتسهم في إنهاء الحرب الباردة. ماسي ترفض وصفها بمستشارة الرئيس ريغان لأنها من أصول سويسرية، كما تقول، وتفضل أن تكون حيادية ومستقلة. سوزان ماسي وبعدما وجدت نفسها وحيدة بين قيادات ذكورية في البيت الأبيض طلبت من الرئيس انضمام زوجته نانسي إلى اجتماعاتهما وهو ما حصل ونجحت في أن تكسبها إلى جانبها. سوزان ماسي قدمت كتبها عن روسيا، إلى ريغان، وهو اطلع عليها وبدأ يبدل موقفه تباعا، من السوفييت، وهو ما أدى في نهاية المطاف إلى تبادل الزيارات مع غورباتشوف، وإلى توقيع معاهدة الحد من الصواريخ متوسطة المدى في العام 1987.
الدكتور خليل الديلمي – الرئيس السابق لهيئة الدفاع عن الرئيس صدام حسين - الجزء الأخير
في الحلقة الأخيرة مع "الذاكرة السياسية" يكشف الدكتور خليل الدليمي رئيس هيئة الدفاع سابقا عن الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين معلومات تقال لأول مرة عن لقائه الأخير بصدام حسين وعن وقائع جلسة إعدامه ومن حضرها ومن صوّرها وإلى أين تم نقل جثمانه ودفنه بعد إعدامه، وأسباب نقل رفاته لاحقا إلى مدفن آخر. الدليمي يكشف عن خطة وضعها صدام لتحريره من الأسر وطلب عرضها على نائبه عزت الدوري لكن الشخص المُكلّف بنقل الرسالة، وقع في قبضة القوات الأميركية قبل أن يلتقي الدوري، كما أحكمت القوات الأميركية تدابير الحماية حول سجن صدام بعدما حصلت عملية إطلاق نار بالقرب منه، وهو ما دفع بصدام إلى صرف النظر عن خطة تحريره.
الدكتور خليل الديلمي – الرئيس السابق لهيئة الدفاع عن الرئيس صدام حسين - الجزء الثالث
في الحلقة ما قبل الأخيرة مع "الذاكرة السياسية" يكشف الدكتور خليل الدليمي رئيس هيئة الدفاع سابقا عن الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين أن الأميركيين عرضوا على صدام بواسطته الإفراج عنه مقابل مغادرته العراق واعتزال العمل السياسي ووقف القتال في الفلوجة. وينقل الدليمي عن صدام قوله إنه تم تخديره بعدما تم اعتقاله لأنه رفض الصعود إلى الطوافة. ويؤكد الدليمي أن صدام لم يكن مختبئا في حفرة كما أشيع، إنما في ملجأ محصن يحتمي فيه من القصف. الدليمي يتحدث أيضا عمن كان يزور صدام في السجن، مُشيرا إلى أنه كان يرفض لقاء أسرته في المعتقل ليبقى محافظا على رباطة جأشه. وفي الحلقة معلومات عمن وشى بـ عُدي وقصي صدام حسين وكيف تلقى والدهما خبر مقتلهما.
الدكتور خليل الدليمي الرئيس السابق لهيئة الدفاع عن صدام حسين - الجزء الثاني
في الحلقة الثانية من رباعية يكشف الدكتور خليل الدليمي رئيس هيئة الدفاع سابقا عن الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين أن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين شارك في معركة مطار بغداد، وأعطب دبابتين أميركيتين بقاذفة آر بي جي. وينقل الديلمي عن صدام قوله إنه كان على بعد نحو 50 مترا من نصبه، الذي أنزله الأميركيون، في بغداد. صدام نفى حصول خيانات في الصفين الأول والثاني من الجيش العراقي. وعزا أسباب سقوط النظام بسرعة، إلى التفوق العسكري الأميركي. وفي الحلقة يعدد الدليمي كم مرة نجا صدام حسين من قصف استهدف مواقع كان موجودا فيها، أو خرج منها قبل دقائق من استهدافها. أصيب صدام بشظية في خاصرته عندما كان في الأعظمية، وانتقل بعدها إلى الأنبار، ثم إلى هيت فمحافظة الأنبار. وعن الأشخاص الذين وشوا بمكان وجود الرئيس العراقي الراحل إلى الأميركيين يقول الدليمي: عائلة الرئيس تعرف من هو الشخص المعني، وصدام كتب رسالة في هذا المجال ردا على الرواية الأميركية، رافضا تبين أيا من الروايتين.
الدكتور خليل الدليمي الرئيس السابق لهيئة الدفاع عن صدام حسين - الجزء الأول
في الحلقة الأولى من رباعية يتحدث الدكتور خليل الدليمي رئيس هيئة الدفاع سابقا عن الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين عن أبرز ما سمعه من صدام في سجنه وأثناء محاكمته. 144 لقاء جمع الدليمي مع صدام، أقل لقاء كان لمدة 6 ساعات، كشف له فيها الكثير من الأسرار ومنها أن الرئيس العراقي الأسبق رفض عرضاً أميركيا بتحريره من الأسر مقابل موافقته على التنحي عن السلطة وتسمية نائب رئيس للجمهورية ومغادرة البلاد ووقف القتال في الفلوجة. لم تقتصر مهمة الدليمي على الدفاع عن صدام إنما كان يمرر له معلومات بطرق مشفرة والأخير كان يفعل الأمر ذاته، تحت أعين ضباط المخابرات الأميركيين، وأحيانا من خلال مرافعاته في جلسات المحاكمة. وفي الحلقة ينقل الدليمي عن صدام حسين رده على مقولة أن لديه أكثر من شبيه، لدرجة أن خليل الدليمي نفسه كان يشك في أن يكون الشخص الذي أمامه هو شبيه صدام حسين، وليس الرئيس العراقي الأسبق نفسه.
سوزان ماسي – الحلقة الأولى: أول لقاء مع ريغان