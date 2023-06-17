سوزان ماسي – الحلقة الأولى: أول لقاء مع ريغان

في الحلقة الثانية من رباعية يكشف الدكتور خليل الدليمي رئيس هيئة الدفاع سابقا عن الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين أن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين شارك في معركة مطار بغداد، وأعطب دبابتين أميركيتين بقاذفة آر بي جي. وينقل الديلمي عن صدام قوله إنه كان على بعد نحو 50 مترا من نصبه، الذي أنزله الأميركيون، في بغداد. صدام نفى حصول خيانات في الصفين الأول والثاني من الجيش العراقي. وعزا أسباب سقوط النظام بسرعة، إلى التفوق العسكري الأميركي. وفي الحلقة يعدد الدليمي كم مرة نجا صدام حسين من قصف استهدف مواقع كان موجودا فيها، أو خرج منها قبل دقائق من استهدافها. أصيب صدام بشظية في خاصرته عندما كان في الأعظمية، وانتقل بعدها إلى الأنبار، ثم إلى هيت فمحافظة الأنبار. وعن الأشخاص الذين وشوا بمكان وجود الرئيس العراقي الراحل إلى الأميركيين يقول الدليمي: عائلة الرئيس تعرف من هو الشخص المعني، وصدام كتب رسالة في هذا المجال ردا على الرواية الأميركية، رافضا تبين أيا من الروايتين.