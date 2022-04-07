القارئ يوسف هلال – "كان" – فرنسا
برز القارئ والمنشد الفرنسي من اصل مغربي العام الفين وخمسة عشر حينما حل في المراتب الاولى لمنشد الشارقة ونال استحسان الجمهور والتتويج بالمركز الثالث ممثلا عن فرنسا .
ولد القارئ يوسف هلال في مدينة الدار البيضاء المغربية ، وفيها التحق بالمدارس العتيقة والكتاتيب القرآنية لحفظ القرآن الكريم الذي اتمه وهو في سن السابعة عشرة من عمره ، ظهرت موهبته الصوتية فالتحق بمجموعات السماع والإنشاد المغربية وأجاد المقامات والطبوع الاندلسية قبل هجرته للاستقرار في مدينة نيس جنوب فرنسا وفيها عمل بقطاع الادوية والصيدلة إلى جانب امامته لعدد من المساجد واحيائه السهرات والأمسيات الإنشادية في مختلف المدن الأوربية .
يمثل المغربي يوسف هلال جيلا جديدا من الشباب المهاجر القادر على الاندماج في الثقافة الغربية والمساهمة في تجسير الهوة بين الشباب المهاجر وثقافة البلد المضيف ، وهو يرى ان القيم العربية الإسلامية والثقافة الدينية الأصيلة والمتسامحة هي التي تنتصر في النهاية وتساهم في تعزيز التواصل بين الثقافات متمسكا بجلبابه المغربي الأصيل وطربوشه الأحمر يؤم المصلين ويرفع الاذان في أكبر مساجد جنوب فرنسا ويصدح باعذب الألحان والأناشيد
القارئ حسن خليفة – "لندن" بريطانيا
ولد القارئ حسن خليفة في أحد أحياء المهاجرين شرق العاصمة البريطانية لندن. ورغم كونه من أصول صومالية حرص والده وهو حافظ للقرآن الكريم على الحاقه بالمدارس القرآنية في الفترة المسائية حيث أتم حفظ القرآن الكريم كاملا. التحق بالتعليم النظامي البريطاني قبل انتقاله إلى اليمن لتعلم اللغة العربية وتعميق دراسته للقرآن الكريم.
اثر تجربة الحفظ في اليمن . انتقلت أسرة القارئ حسن خليفة إلى مصر بغرض تعميق التجربة القرآنية لديه من خلال تعلمه على يد القراء المصريين . وهي تجربة اكسبته اجادة اللغة العربية واللهجة المصرية التي اتقنها . وحينما عادت الأسرة إلى بريطانيا تنقل حسن خليفة بين عدد من المساجد حيث يؤم الجالية الصومالية في عدد من المساجد
القارئ زكريا قنديل – "برشلونة" إسبانيا
ولد القارئ زكريا قنديل منتصف التسعينات في أحد الأحياء الشعبية في مدينة الدار البيضاء المغربية. دفعت به العائلة وهو في سنوات الطفولة المبكرة إلى الكتاتيب القرآنية لتعلم اللغة العربية وحفظ القرآن الكريم قبل التحاقه بالتعليم النظامي دون قطع الصلة بمجتمع حفظه كتاب الله . أظهر تفوقاً أهله للمشاركة في المسابقات المحلية ومنها انطلق في تجربة الامامة في المساجد
بعد تجربته في الامامة وانتقال بين المساجد في المغرب. تردد القارئ زكريا قنديل على عدد من مساجد أوروبا لامامة الجاليات المسلمة في صلاة التراويح خلال شهر رمضان. وهو ما شجع عددا من المراكز الإسلامية على انتدابه امام لاحد المساجد الكبرى في برشلونة حيث تتمدد جالية مغربية كبيرة في المناطق والمدن النصاعية المتاخمة للحدود الفرنسية
القارئ علاء الدين محمد سيف – "برمينغهام" بريطانيا
ولد القارئ البريطاني من أصل يمني علاء الدين محمد سيف في مدينة تعز اليمنية لأسره معروفة بحفظ القرآن الكريم . بدأ الحفظ في سن مبكرة في مدينة تعز ليتم الحفظ كاملا في مدينة عدن وهو في السابعة عشرة من عمره. تلقى على يد مشايخ القراء في اليمن القراءات السبع وأجادها وتحصل على عدد من الاجازات فيها وتولى الامامة في عدد من المساجد في اليمن
نتيجة تدهور الأوضاع في اليمن . هاجر القارئ علاء الدين محمد سيف إلى بريطانيا اماما لأحد أكبر مساجد مدينة برمينغهام . حيث تنتشر الجالية اليمنية بعدد كبير . إضافة إلى جاليات مسملة من أصول عرقية متنوعة. يتولى امامة المصلين ورعاية شؤون الجالية الإجتماعية والإشراف على مركز تحفيظ القرآن الكريم لأبناء المسلمين في مدينة برمينغهام
القارئ أحمد الهبطي – "برشلونة" إسبانيا
للقارئ الشيخ أحمد الهبطي قصة طويلة مع القرآن الكريم. تنطلق من قرية هباطة قرب مدينة تطوان المغربية. فالعائلة تتوارث القرآن الكريم أباً عن جد. نساء ورجالا وأبناء الجميع يلتزمون بتقليد متوارث في حفظ القرآن الكريم كاملا. كذلك والده وأخوته السبعة وأبناؤه من بعده وهم اثنين من القراء المعروفين في أوروبا
يعد القارئ أحمد الهبطي من أوائل المهاجرين القراء إلى أوروبا حيث أمضى سنوات طويلة في التنقل بين بلجيكا وهولندا وفرنسا قبل استقراره في برشلونة حيث التحقت به العائلة التي تعد من أشهر العائلات القرآنية في المهجر. يتولى تدري القرآن الكريم وتحفيظه لأبناء الجاليات المسملة متنقلا بين القرى والمدن الإسبانية محفظاً ومرتلاً لكتاب الله ..
القارئ يوسف هلال – "كان" – فرنسا