القارئ يوسف هلال – "كان" – فرنسا

برز القارئ والمنشد الفرنسي من اصل مغربي العام الفين وخمسة عشر حينما حل في المراتب الاولى لمنشد الشارقة ونال استحسان الجمهور والتتويج بالمركز الثالث ممثلا عن فرنسا .

ولد القارئ يوسف هلال في مدينة الدار البيضاء المغربية ، وفيها التحق بالمدارس العتيقة والكتاتيب القرآنية لحفظ القرآن الكريم الذي اتمه وهو في سن السابعة عشرة من عمره ، ظهرت موهبته الصوتية فالتحق بمجموعات السماع والإنشاد المغربية وأجاد المقامات والطبوع الاندلسية قبل هجرته للاستقرار في مدينة نيس جنوب فرنسا وفيها عمل بقطاع الادوية والصيدلة إلى جانب امامته لعدد من المساجد واحيائه السهرات والأمسيات الإنشادية في مختلف المدن الأوربية .

يمثل المغربي يوسف هلال جيلا جديدا من الشباب المهاجر القادر على الاندماج في الثقافة الغربية والمساهمة في تجسير الهوة بين الشباب المهاجر وثقافة البلد المضيف ، وهو يرى ان القيم العربية الإسلامية والثقافة الدينية الأصيلة والمتسامحة هي التي تنتصر في النهاية وتساهم في تعزيز التواصل بين الثقافات متمسكا بجلبابه المغربي الأصيل وطربوشه الأحمر يؤم المصلين ويرفع الاذان في أكبر مساجد جنوب فرنسا ويصدح باعذب الألحان والأناشيد

