القارئ عماد الأكرمين - فرنسا

يتولى القارئ عماد الاكرمين إمامة المسجد الكبير في مدينة سترازبورغ الفرنسية وعلى مدى عقد من الزمن تجول في عديد المساجد الفرنسية اماما وخطيبا وواعضا مكلفا من قبل وزارة الاوقاف المغربية ، لعب دورا مهما في التواصل بين ابناء الجالية المسلمة والسلطات الفرنسية التي اختارته في مناسبات عديدة كاول قارئ قرآن في المناسبات الرسمية وفي حل بعض الاشكاليات التي تواجه ابناء الجالية المسلمة ، يساعده في ذلك تخصصه الاكاديمي ودراسته في الجامعات الفرنسية التي للقانون وتخصصه في القانون المنظم للديانات في اوروبا .

الوظائف : امام و خطيب بمساجد فرنسا

قبل التحاقه اماما بمساجد فرنسا برز اسم عماد الاكرمين كواحد من ابرز القراء المغاربة بحصوله على جائزة الحسن الثاني للقرآن الكريم نهاية التسعينيات من القرن الماضي ونيله جائزة مصر الدولية للقرآن الكريم وجوائزعالمية اخرى في عدد من البلدان الاسلامية ، ساعدته ثقافة الواسعة واجادته للغة الفرنسية على ان يكون همزة وصل بين الجاليات المغاربية والسلطات الفرنسية التي اعتمدته مستشارا في القضايا الدينية التي تهم الجالية المسلمة .

