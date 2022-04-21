القارئ أحمد الحسناوي – "نيس" – فرنسا
نشأ القارئ الفرنسي من أصل مغربي أحمد الحسناوي في مدينة "تازة" المغربية وفيها حفظ القرآن الكريم كاملا وتدرج بين مدارس قرآنية عتيقة متقناً للقراءات قبل تجربته في الامامة والتلاوة انطلقت من وطنه الأم المغرب مروراً بدولة الإمارات العربية المتحدة ليستقر به المقام في أوروبا متنقلا بين مساجد بلجيكا وهولندا وفرنسا. ليكتسب بذلك خبرة ساعدته على الاندماج في المجتمعات الغربية ولينحت اسمه ضمن لائحة أبرز قراء أوروبا وائئمتها.
خلال مسيرته القرآنية أحرز القارئ أحمد الحسناوي عديد الجوائز في فرنسا. وأبرز تفوقاً على قراء أوروبا بنيله المركز الأول في المسابقة الأوربية بالعاصمة الألمانية برلين وبالمسابقات الوطنية في كل من فرنسا وبلجيكا . وهو من الأئمة الشباب في أوروبا ممن نالوا عديد الاجازات في القراءات المتصلة بالسند المتصل على يد كبار شيوخ الاقراء في العالم الاسلامي. ليكون بذلك سفيراً للقرآن الكريم لدى الجاليات المسملة في أوروبا
القارئ سامي سالم – "روما" – إيطاليا
ولد القارئ الإيطالي من أصل مصري سامي سالم في احدى قرى محافظة الدقهلية بمصر وفيها حفظ القرآن الكريم على يد سيدة مقرئة قبل التحاقه بكلية الحقوق بجامعة القاهرة ثم تخصصه في الدراسات الإسلامية ، يعد من الجيل الأول من المصريين المهاجرين إلى إيطاليا وينسب إليه تأسيس أحد أبرز مراكزها الإسلامية في التسعينيات من القرن الماضي حيث تولى الامامة والخطابة في أكثر من مسجد في جميع أنحاء إيطاليا وهو ما منحه صفة وسيط بين الثقافات العربية والإيطالية وهي الصفة التي فتحت له باب خدمة الجاليات المسلمة .
للقارئ سامي سالم جهود كبيرة في خدمة أبناء الجالية المسلمة فهو من يتولى التنقل بين السجون الإيطالية لإلقاء المحاضرات وتوعية المساجين من الجالية المسلمة وهو بصفته إماما يشارك في المناسبات الحكومية وفي منابر الحوار بين الأديان والثقافات التي ترعاها الحكومة الإيطالية إضافة إلى حضوره القوي في المشهد الإعلامي الإيطالي في المناسبات الدينية واحتفالات المسلمين .
القارئ منير الطاهر – "برشلونة" – إسبانيا
نشأَ القارئ منير الطاهر في مدينةِ تطوان المغربية ، وتتشابهُ قصتُه مع قصصِ العشراتِ من حفَظَةِ القرآنِ الكريم ، فجدُه حافظٌ ومحفظ للقرآنِ الكريم وقد نذَرَهُ والدُه للقرآنِ الكريم منذُ ولادتِه وهو تقليدٌ عريقٌ في المغرب ، بدأَ حفظَ القرآنِ الكريم في سنِ الخامسة وأتمَّه في العاشرةِ من عمرِه لينطلقَ في رحلةِ الاتقانِ والتجويدِ على يدِ عددٍ من القراءِ وشيوخِ الاقراء متنقلا بين القرى والمدنِ مرتلا ومُجودا واماما للمصلين في عددٍ من المساجد.
في اقليم كاتالونيا الاسباني حيثُ تنشطُ جاليةٌ مغربيةٌ كبيرة ، التحقَ القارئُ منير الطاهر بأحدِ المساجدِ قربَ الحدودِ الإسبانيةِ الفرنسية اماما ومدرسا للقرآنِ الكريم ، حيثُ يتولى رعايةَ أبناءِ الجالية وتحفيظَ أبنائِهم القرآنَ الكريم وإمامةَ المصلين إضافةً إلى الدورِ الاجتماعي الذي يلعبُه أئمةُ المهجر .
القارئ أحمد محمود حسن – "روما" – إيطاليا
هاجر القارئ الشيخ أحمد محمود حسن إلى إيطاليا قبل عقدين من الزمن بعد رحلة طويلة مع القرآن الكريم ، ولد في في قرية أولاد منها مركز بلبيس في محافظة الشرقية حفظ على يد كبار شيوخها قبل التحاقه بالأزهر الشريف ليكمل دراسة علوم القرآن الكريم ثم تنقل للتدريس في كل من اليمن والسعودية قبل هحرته الى ايطاليا اماما في عدد من مساجدها .
خلال تجربته في الامامة بمختلف المدن الإيطالية تنقل الشيخ أحمد محمود حسن بين عدد من مراكزها الإسلامية ومساجدها اماما وموفقا اجتماعيا لابناء الجاليات المسلمة ومرشدا لها في ما يشغلهم من قضايا وهموم يومية ، بالإضافة إلى توليه الإشراف على مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم لأبناء الجالية المسلمة من مختلف الأصول والأعراق
القارئ بشار الحوت – "فرانكفورت" – ألمانيا
كغيره من الاف السوريين الذين دفعت بهم ويلات الحرب الى المهاجر وصل القارئ السوري بشار الحوت قبل ست سنوات الى المانيا لاجئا ،بخبرة طويلة في الامامة وباتقان لكتاب الله حفظا وتلاوة ، نشأ في مدينة حلب والتحق بالمدرسة الخسروية حيث حفظ القرآن الكريم قبل اتمام دراسته الشرعية في لبنان ، ثم توليه الامامة في عدد من مساجد مدينة حلب .
وصل القارئ بشار الحوت لاجئا الى المانيا متنقلا بين مدنها في سعي نحو الاستقرار وتجاوز الظروف القاهرة التي اجبرته على مغادرة وطنه الام سورية ن عمل إماما ومدرسا في عدد من المدن والقرى الالمانية قبل استقراره في مدينة فرانكفورت حيث يعمل مدرسا للقرآن الكريم لابناء الجالية السوية محاولا الاندماج في مجتمع يعده جديدا على ما عهده في حياته السابقة
القارئ أحمد الحسناوي – "نيس" – فرنسا