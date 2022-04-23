القارئ محمد طه صابري – ألمانيا

ولد القارئ الإيطالي من أصل مصري سامي سالم في احدى قرى محافظة الدقهلية بمصر وفيها حفظ القرآن الكريم على يد سيدة مقرئة قبل التحاقه بكلية الحقوق بجامعة القاهرة ثم تخصصه في الدراسات الإسلامية ، يعد من الجيل الأول من المصريين المهاجرين إلى إيطاليا وينسب إليه تأسيس أحد أبرز مراكزها الإسلامية في التسعينيات من القرن الماضي حيث تولى الامامة والخطابة في أكثر من مسجد في جميع أنحاء إيطاليا وهو ما منحه صفة وسيط بين الثقافات العربية والإيطالية وهي الصفة التي فتحت له باب خدمة الجاليات المسلمة .

للقارئ سامي سالم جهود كبيرة في خدمة أبناء الجالية المسلمة فهو من يتولى التنقل بين السجون الإيطالية لإلقاء المحاضرات وتوعية المساجين من الجالية المسلمة وهو بصفته إماما يشارك في المناسبات الحكومية وفي منابر الحوار بين الأديان والثقافات التي ترعاها الحكومة الإيطالية إضافة إلى حضوره القوي في المشهد الإعلامي الإيطالي في المناسبات الدينية واحتفالات المسلمين .

