القارئ الصيني نور الإسلام إبراهيم
ولد القارئ والحافظ والإمام ماي اي جون أو نور الإسلام إبراهيم لأسرة مسلمة في مقاطعة "خنن" الصينية التي تعد نحو مائة وعشرة ملايين ساكن.
كان والده إماما ومدرسا في مدرسة إسلامية وأمه تتولى تتدريس وتوجيه النساء المسلمات ، عاش في أجواء إسلامية ودرس العلوم الشرعية متنقلا لالاف الكيلومترات بحثا عن العلم والمعرفة قبل التحاقه بجامعة بيكين طالبا في قسم اللغات وتحديدا اللغة العربية .
القارئ رضوان أحمد – بروكسيل – بلجيكا
بدأ رضوان احمد تعلم اللغة العربية في اسرته المهاجرة من المغرب في التسعينيات من القرن الماضي ، وهو في سن الثامنة عشر من العمر بدا حفظ القرآن الكريم وتنقل لذلك بين عدد من المساجد والمراكز الاسلامية في مدينة بروكسيل وخارجها قبل ان يتم حفظ القرآن كاملا خلال سنتين .
شارك القارئ رضوان احمد في عدد من المسابقات القرآنية في بلجيكا ونال مراتب متقدمة في عدد كبير منها واضافة الى توليه الامامة في عدد من المساجد يمارس انشطة اخرى لا تجعله مختلفا عن اقرانه وبئيته فهو مدرب لكرة القدم وناشط في عدد من النوادي الثقافية والاجتماعية
القارئ يوسف المجبري – لوكسنبورغ
نشأ القارئ يوسف المجبري في مدينة بنغازي الليبية وفيها حفظ القرآن الكريم على يد عدد من كبار قراء ليبيا وحفاظها ـ تنقل بين عدد من المساجد في مدن ليبية عدة إماما وخطيبا وكاحفظا للقرآن الكريم قبل استقرار بأوروبا إماما في أحد مساجد مدينة لوكسنبورغ حيث تتمركز أعداد نوعية من الجالية المسلمة العاملة في القطاع المصرفي والمالي .
على خلاف بقية القراء المشارقة يجيد القارئ يوسف المجبري التلاوة برواية ورش عن نافع وهي الرواية السائدة في ليبيا والتي حقق فيها القارئ إلى جانب عدد كبير من الليبيين تفوقا في إحراز الجوائز الدولية للقرآن الكريم .
القارئ محمد العرود - "بروكسيل" – بلجيكا
ينتمي القارئ البلجيكي من أصل مغربي محمد العرود إلى الجيل الثاني من المهاجرين المغاربة في بلجيكا. ولد ونشأ في مدينة بروكسيل وفيها تعلم اللغة العربية وحفظ القرآن الكريم في عدد من المساجد والمراكز الإسلامية .
خلافا للأجيال الأولى من المهاجرين التي كانت على ارتباط وثيق بالدول الأم لتعلم اللغة العربية وحفظ القرآن الكريم ، يمثل محمد العرود أجيالا من الشباب تعلمت اللغة العربية وحفظت القرآن الكريم وتلقت العلوم والمعارف بالكامل في أوروبا وهو الجيل الذي بات يقدم للجاليات المسلمة عددا كبيرا من الأئمة والحفاظ والمدرسين أكثر قدرة على الاندماج والتفاعل مع الواقع .
القارئ أنس يلقية الدوكالي – لوكسمبورغ
نشأ القارئ أنس الدوكالي في فرنسا بداية التسعينيات من القرن الماضي ، لأسرة مهاجرة يعمل فيها الوالد إماما في أحد المساجد الفرنسية ، حفظ القرآن الكريم على يد والده وتعلم اللغة العربية واتقنها في فرنسا ليرث عن الوالد حفظ القرآن واتقانه وايضا امامة المصلين التي يتولاها في احد مساجد لوكسنبورغ .
يلعب القارئ أنس الدوكالي دورا كبيرا بين أبناء الجالية المسلمة في لوكسنبورغ التي تعد من أحدث الجاليات المهاجرة في أوروبا ومن أعلاها كفاءة علمية ومهنية وهو ما يجعله متفرغا إلى تحفيظ القرآن الكريم الذي يقبل عليه عدد من الشباب الراغب في الحفظ والتعلم .
القارئ الصيني نور الإسلام إبراهيم