القارئ التنزاني علي سليمان النبهاني

ولد في محافظة ليندي والتحق بمدرسة والده لتحفيظ القرآن الكريم تنقل بين الخلوات القرآنية المنتشرة في إفريقيا تنقل بين قرية وأخرى في ظروف قاسية للأخذ على يد شيوخ الاقراء قبل انقاله إلى معهد الأزهر الشريف بمدينة دار السلام التنزانية وفيه تعلم أصول الفقه وعمق إجادته للغة العربية

انتقل القارئ علي سليمان النبهاني إلى جنوب إفريقيا مدرسا وإماما في عدد من المدن قبل استقراره بمدينة "بريتوريا" حيث الجاليات المسلمة من الأفارقة والآسيويين محفظا للقرآن الكريم ومدرسا في الحلقات القرآنية .