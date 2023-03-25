القارئ التنزاني علي سليمان النبهاني
ولد في محافظة ليندي والتحق بمدرسة والده لتحفيظ القرآن الكريم تنقل بين الخلوات القرآنية المنتشرة في إفريقيا تنقل بين قرية وأخرى في ظروف قاسية للأخذ على يد شيوخ الاقراء قبل انقاله إلى معهد الأزهر الشريف بمدينة دار السلام التنزانية وفيه تعلم أصول الفقه وعمق إجادته للغة العربية
انتقل القارئ علي سليمان النبهاني إلى جنوب إفريقيا مدرسا وإماما في عدد من المدن قبل استقراره بمدينة "بريتوريا" حيث الجاليات المسلمة من الأفارقة والآسيويين محفظا للقرآن الكريم ومدرسا في الحلقات القرآنية .
القارئ الباكستاني محمد أسفينديار دلاور
ولد القارئ محمد اسفنديار دلاور في مدينة كراتشي الباكستانية وفيها بد خطواته الأولى في حفظ القرآن الكريم وتعلم اللغة العربية قبل انتقاله للدراسة بالمدينة المنورة حيث تلقى علوم القرآن على يد عدد كبير من حفاظها وتولى الإمامة في عدد من المساجد قبل تدرجه في المراتب الأكاديمة ليدرس في عدد من الجامعات الإسلامية في باكستان قبل استقراره بماليزيا مدرسا بالجامعة الإسلامية العالمية.
القارئ الصيني نور الإسلام إبراهيم
ولد القارئ والحافظ والإمام ماي اي جون أو نور الإسلام إبراهيم لأسرة مسلمة في مقاطعة "خنن" الصينية التي تعد نحو مائة وعشرة ملايين ساكن.
كان والده إماما ومدرسا في مدرسة إسلامية وأمه تتولى تتدريس وتوجيه النساء المسلمات ، عاش في أجواء إسلامية ودرس العلوم الشرعية متنقلا لالاف الكيلومترات بحثا عن العلم والمعرفة قبل التحاقه بجامعة بيكين طالبا في قسم اللغات وتحديدا اللغة العربية .
القارئ رضوان أحمد – بروكسيل – بلجيكا
بدأ رضوان احمد تعلم اللغة العربية في اسرته المهاجرة من المغرب في التسعينيات من القرن الماضي ، وهو في سن الثامنة عشر من العمر بدا حفظ القرآن الكريم وتنقل لذلك بين عدد من المساجد والمراكز الاسلامية في مدينة بروكسيل وخارجها قبل ان يتم حفظ القرآن كاملا خلال سنتين .
شارك القارئ رضوان احمد في عدد من المسابقات القرآنية في بلجيكا ونال مراتب متقدمة في عدد كبير منها واضافة الى توليه الامامة في عدد من المساجد يمارس انشطة اخرى لا تجعله مختلفا عن اقرانه وبئيته فهو مدرب لكرة القدم وناشط في عدد من النوادي الثقافية والاجتماعية
القارئ يوسف المجبري – لوكسنبورغ
نشأ القارئ يوسف المجبري في مدينة بنغازي الليبية وفيها حفظ القرآن الكريم على يد عدد من كبار قراء ليبيا وحفاظها ـ تنقل بين عدد من المساجد في مدن ليبية عدة إماما وخطيبا وكاحفظا للقرآن الكريم قبل استقرار بأوروبا إماما في أحد مساجد مدينة لوكسنبورغ حيث تتمركز أعداد نوعية من الجالية المسلمة العاملة في القطاع المصرفي والمالي .
على خلاف بقية القراء المشارقة يجيد القارئ يوسف المجبري التلاوة برواية ورش عن نافع وهي الرواية السائدة في ليبيا والتي حقق فيها القارئ إلى جانب عدد كبير من الليبيين تفوقا في إحراز الجوائز الدولية للقرآن الكريم .
القارئ التنزاني علي سليمان النبهاني