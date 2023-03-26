ولد القارئ الماليزي عبد الكريم بن عمر لأب حافظ للقرآن الكريم درس في أكناف الحرم المكي الشريف ،وفي هذه الأجواء الروحانية نشأ القارئ عبد الكريم وواضب على حلقات تحفيظ القرآن منذ الطفولة ليتنقل لاحقا بين مراكز ومدارس قرآنية مستزيدا من الحفظ وراغبا مقبلا على فنون القراءة والتجويد والتلاوة حتى بات قادرا على التصدر للإمامة .

بعد تجربة في الإمامة بعدد من المساجد عاد القارئ عبد الكريم بن عمر إلى موطنه في ماليزيا دون انقطاع عن الحلقات والدروس والمناسبات القرآنية حتى أهلته تحربته إلى إمامة أكبر مساجد ماليزيا وهو مسجد السلطان صلاح الدين شاه المعروف بالمسجد الأزرق وهو أكبر مساجد ماليزيا وأبرز معالمها الإسلامية ونقاط جذبها السياحية

