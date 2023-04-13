القارئ الماليزي محمد عز الدين موخلي

ولد القارئ قائد بشير منيرة في إحدى القرى الواقعة وسط جمهورية موزمبيق الأفريقية ، وكالعديد من أقرانه من أبناء الأقلية المسلمة التحق بالمدارس الإسلامية ثم بدار العلوم الشرعية فحفظ القرآن الكريم كاملا وهو في الثالثة عشرة من عمره قبل انتقاله مع اسرته الى جنوب افريقيا لمواصلة تعليمه الثانوي ثم العودة الى بلده موزمبيق للالتحاق بالجامعة الإسلامية في عاصمتها مابوتو.

تنوع تجربة القارئ قائد بشير مديرة وترحاله بين موطنه وموزمبيق وتعلمه اللغة العربية والأوروبية والانجليزية إضافة الى اللغة البرتغالية ، هذه المهارات مجتمعة شكلت لديه قدرة فريدة على التواصل مع الأقليات المسلمة وهو ما أهله للقدوم الى البرازيل بدعوة من الجمعيات الإسلامية المعنية بالجالية المسلمة في البلاد ، فمنذ العام الفين وسبعة وهو يتولى التدريس والامامة وتحفيظ القرآن الكريم لأبناء المهاجرين المسلمين في البرازيل .

