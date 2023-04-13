القارئ الماليزي محمد عز الدين موخلي
ولد القارئ محمد عزّ الدين موخلي في إحدى الجزر الصغيرة التابعة لولاية سارواك الماليزية، في بيئة مسلمة تهتم فيها الأسر الماليزية بتحفيظ القرآن الكريم لأبنائها، برعاية من والدته حفظ القرآن الكريم قبل مواصلة دراسته في اللغة العربية وعلوم القرآن الكريم .
يشارك القارئ محمد عز الدين موخلي في المناسبات القرآنية العديدة التي تنظم في ماليزيا داخل الحرم الجامعي وخارجه وهي المناسبات التي يتجمع فيها المئات من حفظة كتاب الله برعاية من كبار القراء من ماليزيا والعالم الإسلامي .
القارئ السوري محمد نور أسود
ولد القارئ محمد نور أسود في مدينة حلب السورية ، نشأ وترعرع في حلقات الذكر ومجالس القرآن والعلوم الشرعية قبل التحاقه بكلية الشريعة بجامعة دمشق التي تخرج منها إماما وخطيبا في مساجد حلب إلا أن مسار حياته تغير كليا بعد الأحداث التي عرفتها سوريا وإختطافه من قبل جماعة إرهابية.
لجأ القارئ محمد نور أسود مع أسرته إلى جنوب أفريقيا حيث يعمل بالتدريس كما أسس مدرسة لتحفيط القرآن الكريم للناشئة فيما يحرص على تحفيظ أولاده القرآن الكريم وهو ما تجلى في نبوغ بناته الحافظات وهن في سن مبكرة .
القارئ الموزمبيقي قائد بشير مديرة
ولد القارئ قائد بشير منيرة في إحدى القرى الواقعة وسط جمهورية موزمبيق الأفريقية ، وكالعديد من أقرانه من أبناء الأقلية المسلمة التحق بالمدارس الإسلامية ثم بدار العلوم الشرعية فحفظ القرآن الكريم كاملا وهو في الثالثة عشرة من عمره قبل انتقاله مع اسرته الى جنوب افريقيا لمواصلة تعليمه الثانوي ثم العودة الى بلده موزمبيق للالتحاق بالجامعة الإسلامية في عاصمتها مابوتو.
تنوع تجربة القارئ قائد بشير مديرة وترحاله بين موطنه وموزمبيق وتعلمه اللغة العربية والأوروبية والانجليزية إضافة الى اللغة البرتغالية ، هذه المهارات مجتمعة شكلت لديه قدرة فريدة على التواصل مع الأقليات المسلمة وهو ما أهله للقدوم الى البرازيل بدعوة من الجمعيات الإسلامية المعنية بالجالية المسلمة في البلاد ، فمنذ العام الفين وسبعة وهو يتولى التدريس والامامة وتحفيظ القرآن الكريم لأبناء المهاجرين المسلمين في البرازيل .
القارئ السوري ياسر حسين
ولد القارئ السوري ياسر حسين في مدينة دمشق والتحق منذ الطفولة بمساجدها لحفظ القرآن الكريم على يد كبار المحفظين في بلاد الشام قبل التحاقه بالمعهد الشرعي حيث أتم حفظ القرآن الكريم كاملا قبل توليه الإمامة والتدريس بعدد من المدارس القرآنية والمساجد في مسيرة لم يتوقف فيها ترحاله .
حط القارئ ياسر حسين عصا ترحاله هذه المرة في البرازيل كإمام وخطيب في مسجد الحمزة في ساو باولو إضافة إلى توليه رئاسة القسم الديني بالمدرسة الإسلامية البرازيلية التي يؤمها المئات من أبناء الجالية العربية المسلمة المهاجرة التي استقرت في البرازيل.
القارئ المصري صابر محمود
يعد القارئ والإمام صابر محمد محمود من سفراء القرآن الكريم الذين توفدهم وزارة الأوقاف المصرية إلى مناطق العالم ، فمن الأرياف المصرية انطلقت رحلته مع القرآن الكريم ليحط الرحال في مدينة سانتو اماروا بساو باولو البرازيلية إماما ومدرسا لأحد أبرز مساجدها والذي يعد ايقونة إسلامية أسسته الجالية اللبنانية المسلمة في الستينيات من القرن الماضي .
تدرج القارئ صابر محمود في حفظه للقرآن الكريم من الكتاتيب القرآنية في قريته وصولا إلى الازهر الشريف متفوقا على أقرانه متصدرا الإمامة والوعظ في عدد من المساجد المصرية قبل نيله شرف الاختيار من قبل وزارة الأوقاف المصرية مبتعثا للجاليات المسلمة في البرازيل التي حل بها مستكشفا طبيعة مجتمعها منفتحا على احتياجات أبناء الجالية وشغفهم لتلقي العلوم الشرعية وحفظ القرآن الكريم .
القارئ الماليزي محمد عز الدين موخلي