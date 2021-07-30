روافد | شيرزاد النجار - مفكر وباحث سياسي عراقي "الجزء الأول"

شيرزاد النجار كاتب وباحث عراقي حاز ماجستير في الدبلوماسية والعلاقات الدولية من جامعة فيينا وحاصل على دكتوراه فلسفة في علم السياسة من جامعة فيينا ومستشار التعليم العالي. إنه مستشار مجلس الوزراء في اقليم كردستان العراق وأستاذ العلوم السياسية والقانون في كلية العلوم السياسية في جامعة صلاح الدين في أربيل، من أهم مؤلفاته كتاب بعنوان: "دراسات في علم السياسة".

شيرزاد النجار بحث في برنامج "روافد" عن الأسباب الكامنة وراء تقصير بعض الحكام في الدول المتخلفة عن قراءة التاريخ وفهم السياسة كعلم قائم بذاته. هو يُشبه التاريخ بعلوم الأحياء والآداء الذي يقوم به جسم الإنسان لكي يحافظ على توازنه ووجوده ودوره ومعناه. هذا التقصير أو عدم الإنتباه أو التجاهل هو الذي ينتهي دائما بالحاكم إلى الفشل. ويدعو شيرزاد النجار الحاكم إلى قراءة التاريخ من أجل فهم العلاقات الدولية في شكل أفضل.

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