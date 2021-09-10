الكاتبة الإماراتية عائشة سلطان - الجزء الأول

عائشة سلطان كاتبة وصحافية وناقدة اماراتية وعضو مجلس إدارة جائزة الصحافة العربية. اشتهرت بكتابتها اليومية منذ 24 عاماً في صحيفة البيان التي رأست قسمها الثقافي بين عامي 1997- 2004 . عملت عائشة سلطان كمديرة البرامج السياسية في تلفزيون دبي في 2004 وهي نائبة رئيس مجلس الإدارة لاتحاد كتّاب وأدباء الإمارات، ونائبة رئيس جمعية الإمارات لحقوق الإنسان وعضو جمعية الصحافيين الإماراتيين.

نشرت عائشة سلطان مؤلفات عدة منها: "شتاء الحكايات" و"هوامش في السفر والمدن" و "في مديح الذاكرة".

جاورت عائشة البحر في دبي، وفي ذاكرتها صور المراكب الصغيرة التي تُبحر إلى أكثر من وجهة. كبرت وهي تتساءل عما يوجد في الضفة الأخرى حيث ترسو السفن، إلى أن كبرت وبدأت رحلات السفر لاكتشاف مدن عدة ومنها القاهرة وباريس.

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