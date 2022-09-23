يوسف فاضل روائي ومسرحي مغربي – الجزء الأول
في الجزء الأول من برنامج "روافد" يتحدث الروائي والمسرحي المغربي يوسف فاضل في بداية الحلقة عن الكتابة فيقول إنه يكتب كل صباح لساعات، وفي بداية كل عمل يواجه العثرة في الكتابة لكنه يتمرّد عليها ويكمل حتى تتيسر. ويُشبّه الروائي والمسرحي يوسف فاضل الكتابة بالحب والرسم وبأنها أفضل حتى من الحياة نفسها، فالكتابة بالنسبة إليه مثل كاتب يصنع واقعا موازيا جديدا . يوسف فاضل روائي ومسرحي مغربي، درس اللغة الفرنسية في الدار البيضاء. له روايات ومسرحيات عدة، وتحولت مسرحيته الأولى "حلاق درب الفقراء" إلى فيلم سينمائي، وحازت روايته «حشيش» على جائزة الأطلس الكبير و روايته "طائر أزرق نادر يحلق معي" حازت على جائزة المغرب للكتّاب. ألف عددا من الروايات والمسرحيات، منها: حلاق درب الفقراء - صعود وانهيار مراكش – الخنازير - سفر السي محمد: مسرحية - جرب حظك مع سمك القرش - أغمات - ملك اليهود.
جميل محمود موسيقي وملحن سعودي - الجزء الثاني
في الجزء الثاني من برنامج "روافد" يتحدث الموسيقي السعودي جميل محمود عن أسباب نجاحه واستمرار عمله في الموسيقى. درس في عدة كتاتيب منذ كان طفلا. وبعد دراسته الجامعية تلقى دراسته العسكرية في كلية الشرطة بمصر وتخرج منها، ثم ابتعث إلى الولايات المتحدة الأميركية حيث درس في أكاديمية الشرطة العالمية ونال من خلالها دبلومات عدة في الرماية، ومكافحة الشغب، ودرس أيضا في مصر بمعهد الضباط القادة الذي كان تحت اسم معهد الدراسات العليا، ونال شهادة تعادل درجة الماجستير. عمل في معظم مجالات الأمن العام في أقسام الشرطة، وشعَب السجـون، والحقوق المدنية، والتحقيقات الجنائي...
جميل محمود موسيقي وملحن سعودي - الجزء الاول
في الجزء الأول من سلسلة مع برنامج "روافد" يتحدث الموسيقي السعودي جميل محمود عن 3 أسباب يرى فيها أن أساس الغناء حلال وعن تعرضه للتوبيخ وأحيانا الضرب من الأساتذة بسبب حبه للغناء
جميل محمود من مكة المكرمة بدأ مشواره في الخمسينات. درس في عدة كتاتيب منذ كان طفلا. وبعد دراسته الجامعية تلقى دراسته العسكرية في كلية الشرطة بمصر وتخرج منها، ثم ابتعث إلى الولايات المتحدة الأميركية حيث درس بأكاديمية الشرطة العالمية ونال من خلالها عدة دبلومات في الرماية، ومكافحة الشغب، ودرس أيضا بمصر بمعهد الضباط القادة الذي كان تحت اسم معهد الدراسات العليا، ونال شهادة تعادل درجة الماجستير. عمل في معظم مجالات الأمن العام في أقسام الشرطة، وشعَب السجـون, والحقوق المدنية، والتحقيقات الجنائي
مفيد نجم: روائي وناقد سوري – الجزء الأول
في الجزء الأول من سلسلة مع برنامج "روافد" يتحدث الروائي والناقد السوري مفيد نجم عن معتقلات سجون النظام السوري التي قضى فيها نحو 13 عاما قاسى فيها شتى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي. وفي الحلقة يتحدث عن كتابه "أجنحة في زنزانة" الذي يروي فيه معاناته مع رفاقه من سجناء الرأي وكيف أن إقامته الطويلة في المعتقل بدّلت في علاقاته الاجتماعية وكيف شهد التغيير العمراني، في الأماكن التي يعرفها، بعد خروجه من السجن. مفيد نجم الذي تشرد بداية من الجولان، عاش أنواعا عدة من الغربات: غربة النزوح وغربة التشرد ثم غربة السجن، قبل أن يتغرّب إلى ألمانيا. في ألمانيا، تعلّم كيف يتحمّل الصعوبات ويحترم العمل والمواعيد. في هذا البلد يشعر بالاستقرار والراحة النفسية، وإن كان يشعر بالغربة فيها.
مفيد نجم: روائي وناقد سوري – الجزء الثاني
في الجزء الثاني من سلسلة مع برنامج "روافد" يتحدث الروائي والناقد السوري مفيد نجم عن بداية كتابته للشعر، حيث بدأها فور خروجه من السجن وكأنها بمثابة تدريب له على الكتابة النقدية، وأضاف بأنه أعاد كتابة "أجنحة في زنزانة" من جديد وبشكل مختلف والذي يتحدث عن تجربته في داخل سجون النظام لمدة 13 عاما، وحاز مفيد نجم على جائزة "ابن بطوطة" عن روايته تلك، ووصف وجوده داخل السجون لسنوات طويلة بـ "رحلة داخلية" في الزمن المغلق.
ثم انتقل الحديث عن وصف السجون والسجناء حيث قال بأن هناك الكثير من السجناء حاولوا الانتحار، فقد كان هناك سجين حاول فعل ذلك ولكنهم بذلوا جهدا كبيرا لإقناعه بأنه يجب الدفاع عن وجوده وحياته وذاته، وأضاف بأن هناك سجناء ماتوا من شدة المرض أمام الجميع، وناهيك عن سلسلة الاعدامات اليومية، ثم وصف سجن "صيدنايا" بأنه أسوأ سجون النظام وأكثر رعبا من البقية، بالرغم أنه كان الأفضل وأقل وطأة في السابق، "كما وصف".
وصف الروائي والناقد السوري مفيد نجم "ألمانيا" التي يقيم فيها حاليا، بأنها علمته قدرة التحمل واحترام العمل والمواعيد والوقت، فهذه كلها صلب الثقافة الألمانية، وإن لم تخضع لها ستدفع الثمن بطريقة ما، ثم قال وبالرغم أنه يشعر بالغربة فيها إلى أنه يشعر بالاستقرار والراحة النفسية في الوقت ذاته
يوسف فاضل روائي ومسرحي مغربي – الجزء الأول