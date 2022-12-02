حسن نجمي: شاعر وروائي – الجزء الثاني
في الجزء الثاني مع برنامج "روافد" يتحدث الروائي والشاعر المغربي حسن نجمي عن علاقة الشعر بالخطاب السردي مثل: القصة القصيرة أو النص المسرحي أو الرواية"...
نجمي يرى أن العلاقة بين الرواية والشعر ليست علاقة خصام، إنما تكامل، وهناك الكثير من الشعراء في الوطن العربي هم روائيون أيضا، ظلوا يكتبون الشعر والرواية في الوقت ذاته. أضاف: الشعر هو نشيد الإنسان الأول وهو سيد الأجناس الأدبية كلها، وحتى القادة والزعماء إن لم يكن في قلوبهم "شاعر"، لا يمكن أن يكونوا ديمقراطيين.
حسن نجمي روائي وشاعر مغربي، هو رئيس اتحاد كتاب المغرب ورئيس سابق لبيت الشعر في المغرب، يشغل حاليا منصب مدير هيئة الكتاب والمطبوعات في المغرب. انخرط في اتحاد كتاب المغرب وانتُخب رئيسا لاتحاد كتاب المغرب في المؤتمر الرابع عشر. شغل منصب رئيس تحرير سابق لمجلة "الرائد" وصحيفة "النشرة"، كما شغل منصب المدير المسؤول لمجلة "آفاق" وهي مجلة اتحاد كتاب المغرب حاليا، وعمل استاذا في معهد الإعلام والتكوين الصحافي الخاص في الدار البيضاء.
حسن نجمي : شاعر وروائي – الجزء الأول
في الجزء الأول مع برنامج "روافد" يتحدث الروائي والشاعر المغربي حسن نجمي عن الكتابة شعرا ونثراً. يجد نجمي في الكتابة العزاء والملاذ، ويقول إن الكتابة تصون الذات الجريحة وتنقذ الروح من الصدأ وتعطي معنى لحياة الكاتب. وعن الشعر قال: الشعور بالحزن يُعطي قيمة مضافة للقصيدة، أما المشاعر الجميلة فقلما تنتج نصا بذات القوة، فأجمل الأعمال الأدبية في العالم كان نتاج التراجيديا. حسن نجمي روائي وشاعر مغربي، وهو رئيس اتحاد كتاب المغرب ورئيس سابق لبيت الشعر في المغرب يشغل حاليا منصب مدير هيئة الكتاب والمطبوعات في المغرب، وقد انخرط في اتحاد كتاب المغرب وانتخب رئيسا لاتحاد كتاب المغرب في المؤتمر الرابع عشر. شغل منصب رئيس تحرير سابق لمجلة "الرائد" وصحيفة "النشرة"، كما شغل منصب المدير المسؤول لمجلة "آفاق" وهي مجلة اتحاد كتاب المغرب حاليا، وعمل استاذا بمعهد الإعلام والتكوين الصحفي الخاص بالدار البيضاء.
محمد المعزوز "مفكر وروائي" – الجزء الثاني
محمد المعزوز "مفكر وروائي" – الجزء الثاني
في الجزء الثاني من برنامج "روافد" مع الروائي والمفكر المغربي محمد المعزوز يتحدث عن جائحة كورونا التي ولّدت خوفاً في قلوب كثيرين وبات يُشكك في كل ما يدور من حوله.
المعزوز يرى أن كورونا لن يكون آخر الفيروسات، وبالتأكيد سيأتي من بعده فيروسات وأمراض أخرى. أضاف: ما كدنا ننتهي من جائحة كوفيد حتى أتت الحرب الروسية الأوكرانية
وأيضا هذه الحرب لن تكون آخر الحروب، وهو ما يزيد من مخاوف الانسان على مستقبله.
المفكر والروائي المغربي محمد المعزوز هو باحث في الأنتروبولوجية السياسية، كاتب وسياسي ولد في مدينة وجدة، حاصل على دكتوراه في الأنثروبولوجيا السياسية ودكتوراه في علم الجمال. حصل على جائزة المغرب للكتاب عن رواية "رفيف الفصول" ، و"جائزة برشلونة" عن الكتابة في الاختلاف، و "جائزة الأولى" للكتابة المسرحية التي تمنحها النقابة الحرة للموسيقيين المغاربة. له منشورات عدة ومنها: الجمال في الفكر العربي القديم، مضمرات الممارسة السياسية بالمغرب، رفيف الفصول، الماء والقربان، مملكة الشعراء...
محمد المعزوز "مفكر وروائي" – الجزء الأول
في الجزء الأول من برنامج "روافد" مع الروائي والمفكر المغربي محمد المعزوز، يتحدث عن الأطروحة القيمية ااتي كانت سائدة منذ القرن الـ 16 تحت عنوان: "مصلحة الفرد من مصلحة الجماعة". هذه الأطروحة أعيد النظر فيها الآن، حيث أصبح الفرد في الوقت الراهن، تهمه ذاته ومصلحته فقط، وهو ما تسبب في انهيار الإنسان المعاصر. المعزوز أشار إلى الاختلاف بين الشخصية القاعدية للفرد العربي والفرد الأوربي، حيث وصف الشخصية القاعدية العربية بأن فيها "رغاء" ومشوشة وليس فيها وضوح، وبأنها استكانية، وهي شخصية تقليدية وتعيد انتاج الموروث العربي التقليدي ومستسلمة له. أضاف إن تلك الشخصية لا تشغل عقلها وتتماهى مع مفهوم السيد والعبد، أما في الغرب فقد شكّلت الثقافة والفنون والجمال الرافعة الأساس لأوروبا في "ثورة ربيع الشعوب". المفكر والروائي المغربي محمد المعزوز هو باحث في الأنتروبولوجية السياسية، كاتب وسياسي ولد في مدينة وجدة، حاصل على دكتوراه في الأنثروبولوجيا السياسية ودكتوراه في علم الجمال. حصل على جائزة المغرب للكتاب عن رواية "رفيف الفصول" ، و"جائزة برشلونة" عن الكتابة في الاختلاف، و "جائزة الأولى" للكتابة المسرحية التي تمنحها النقابة الحرة للموسيقيين المغاربة. له منشورات عدة ومنها: الجمال في الفكر العربي القديم، مضمرات الممارسة السياسية بالمغرب، رفيف الفصول، الماء والقربان، مملكة الشعراء...
الروائي والشاعر عبدالله ثابت – الجزء الثاني
في الجزء الثاني من برنامج "روافد" مع الروائي والشاعر عبدالله ثابت، يتحدث عن الرواية والشعر في العقدين الفائتين وحتى اليوم. ونبّه من أن الوطن العربي بات يشهد انفجارا روائيا، في مقابل ضمور في الاهتمام بالشِعر الذي بات حكرا على بعض المهرجانات والمحافل. وعن دور المرأة السعودية في الأدب والشعر يقول: هناك مؤلفات لنساء سعوديات مهمة وكلما مكّنت المرأة مهاراتها كلما اقتربت من فرص الإبداع أكثر.
عبد الله ثابت شاعر وروائي سعودي يُعتبر من المؤلفين الشباب الفاعلين على الساحة العربية والمحلية، وذلك بعد صدور روايته "الإرهابي 20 ". كتب زاوية أسبوعية في جريدة الوطن السعودية من العام 2001 إلى 2006. لديه دواوين عدة وواحدة منها تُرجمت إلى الفرنسية بعنوان "مُعلّق في العدم". عبدالله ثابت شارك في عدد من الأمسيات الشعرية المحلية والعربية والدولية من بينها: مهرجان الشعراء الشباب بصنعاء ومهرجان "أصوات حية" في لوديف وسيت بفرنسا، وفاز بجائزة "المفتاحة "عن قصيدته "ربما قالها".
حسن نجمي: شاعر وروائي – الجزء الثاني