حسن نجمي: شاعر وروائي – الجزء الثاني

محمد المعزوز "مفكر وروائي" – الجزء الثاني

في الجزء الثاني من برنامج "روافد" مع الروائي والمفكر المغربي محمد المعزوز يتحدث عن جائحة كورونا التي ولّدت خوفاً في قلوب كثيرين وبات يُشكك في كل ما يدور من حوله.

المعزوز يرى أن كورونا لن يكون آخر الفيروسات، وبالتأكيد سيأتي من بعده فيروسات وأمراض أخرى. أضاف: ما كدنا ننتهي من جائحة كوفيد حتى أتت الحرب الروسية الأوكرانية

وأيضا هذه الحرب لن تكون آخر الحروب، وهو ما يزيد من مخاوف الانسان على مستقبله.

المفكر والروائي المغربي محمد المعزوز هو باحث في الأنتروبولوجية السياسية، كاتب وسياسي ولد في مدينة وجدة، حاصل على دكتوراه في الأنثروبولوجيا السياسية ودكتوراه في علم الجمال. حصل على جائزة المغرب للكتاب عن رواية "رفيف الفصول" ، و"جائزة برشلونة" عن الكتابة في الاختلاف، و "جائزة الأولى" للكتابة المسرحية التي تمنحها النقابة الحرة للموسيقيين المغاربة. له منشورات عدة ومنها: الجمال في الفكر العربي القديم، مضمرات الممارسة السياسية بالمغرب، رفيف الفصول، الماء والقربان، مملكة الشعراء...

