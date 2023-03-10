خالد الساعي - الفنان التشكيلي السوري
تستضيف حلقة روافد الفنان التشكيلي السوري خالد الساعي، للحديث عن أبرز معروضاته الفنية من لوحات جدارية وتخطيط الحروف وكيف شُغف بهذا الفن وأصبح من كبار مبدعيه.
الساعي الذي وضع بصمة له في كثير من دول العالم عبر لوحات رسمها ووقعها باسمه، تحدث عن ولعه بهذا الفن وعن مسيرته وكيف استمد الكثير من الإلهام من خلال الحرف العربي.
خالد الساعي من مواليد حمص. تخرّج من كلية الفنون الجميلة في دمشق في العام 1988. درّس مادة "تعريف الخط العربي" في جامعة ميشيغن في الولايات المتحدة
وحاصل على جائزة البركة الدولية للخطاطين المحترفين في اسطنبول.
د. عبد الله المطيري – رئيس جمعية الفلسفة في السعودية
يستضيف برنامج روافد، الدكتور عبد الله المطيري رئيس جمعية الفلسفة في السعودية للحديث عن الفلسفة وماذا تمثله عبر التاريخ وصولا إلى عصرنا الحاضر، إضافة إلى أسباب توسع الاهتمام في الآونة الأخيرة بهذا العلم في السعودية ومنطقة الخليج بشكل عام.
المطيري تطرق كذلك إلى أثر العمليات الإرهابية في توعية الناس بأهمية التحرر الفكري وضرورة الخروج من الجمود، كل ذلك عبر القضايا والأسس التي تهتم بها الفلسفة.
كما دعا الباحث السعودي إلى ضرورة إدخال المناهج الفلسفية في الكتب الدراسية السعودية والتوسع أيضا في تلك المناهج على ضوء الانفتاح الذي تشهده المملكة.
حسن نجمي: شاعر وروائي – الجزء الثاني
في الجزء الثاني مع برنامج "روافد" يتحدث الروائي والشاعر المغربي حسن نجمي عن علاقة الشعر بالخطاب السردي مثل: القصة القصيرة أو النص المسرحي أو الرواية"...
نجمي يرى أن العلاقة بين الرواية والشعر ليست علاقة خصام، إنما تكامل، وهناك الكثير من الشعراء في الوطن العربي هم روائيون أيضا، ظلوا يكتبون الشعر والرواية في الوقت ذاته. أضاف: الشعر هو نشيد الإنسان الأول وهو سيد الأجناس الأدبية كلها، وحتى القادة والزعماء إن لم يكن في قلوبهم "شاعر"، لا يمكن أن يكونوا ديمقراطيين.
حسن نجمي روائي وشاعر مغربي، هو رئيس اتحاد كتاب المغرب ورئيس سابق لبيت الشعر في المغرب، يشغل حاليا منصب مدير هيئة الكتاب والمطبوعات في المغرب. انخرط في اتحاد كتاب المغرب وانتُخب رئيسا لاتحاد كتاب المغرب في المؤتمر الرابع عشر. شغل منصب رئيس تحرير سابق لمجلة "الرائد" وصحيفة "النشرة"، كما شغل منصب المدير المسؤول لمجلة "آفاق" وهي مجلة اتحاد كتاب المغرب حاليا، وعمل استاذا في معهد الإعلام والتكوين الصحافي الخاص في الدار البيضاء.
حسن نجمي : شاعر وروائي – الجزء الأول
في الجزء الأول مع برنامج "روافد" يتحدث الروائي والشاعر المغربي حسن نجمي عن الكتابة شعرا ونثراً. يجد نجمي في الكتابة العزاء والملاذ، ويقول إن الكتابة تصون الذات الجريحة وتنقذ الروح من الصدأ وتعطي معنى لحياة الكاتب. وعن الشعر قال: الشعور بالحزن يُعطي قيمة مضافة للقصيدة، أما المشاعر الجميلة فقلما تنتج نصا بذات القوة، فأجمل الأعمال الأدبية في العالم كان نتاج التراجيديا. حسن نجمي روائي وشاعر مغربي، وهو رئيس اتحاد كتاب المغرب ورئيس سابق لبيت الشعر في المغرب يشغل حاليا منصب مدير هيئة الكتاب والمطبوعات في المغرب، وقد انخرط في اتحاد كتاب المغرب وانتخب رئيسا لاتحاد كتاب المغرب في المؤتمر الرابع عشر. شغل منصب رئيس تحرير سابق لمجلة "الرائد" وصحيفة "النشرة"، كما شغل منصب المدير المسؤول لمجلة "آفاق" وهي مجلة اتحاد كتاب المغرب حاليا، وعمل استاذا بمعهد الإعلام والتكوين الصحفي الخاص بالدار البيضاء.
محمد المعزوز "مفكر وروائي" – الجزء الثاني
محمد المعزوز "مفكر وروائي" – الجزء الثاني
في الجزء الثاني من برنامج "روافد" مع الروائي والمفكر المغربي محمد المعزوز يتحدث عن جائحة كورونا التي ولّدت خوفاً في قلوب كثيرين وبات يُشكك في كل ما يدور من حوله.
المعزوز يرى أن كورونا لن يكون آخر الفيروسات، وبالتأكيد سيأتي من بعده فيروسات وأمراض أخرى. أضاف: ما كدنا ننتهي من جائحة كوفيد حتى أتت الحرب الروسية الأوكرانية
وأيضا هذه الحرب لن تكون آخر الحروب، وهو ما يزيد من مخاوف الانسان على مستقبله.
المفكر والروائي المغربي محمد المعزوز هو باحث في الأنتروبولوجية السياسية، كاتب وسياسي ولد في مدينة وجدة، حاصل على دكتوراه في الأنثروبولوجيا السياسية ودكتوراه في علم الجمال. حصل على جائزة المغرب للكتاب عن رواية "رفيف الفصول" ، و"جائزة برشلونة" عن الكتابة في الاختلاف، و "جائزة الأولى" للكتابة المسرحية التي تمنحها النقابة الحرة للموسيقيين المغاربة. له منشورات عدة ومنها: الجمال في الفكر العربي القديم، مضمرات الممارسة السياسية بالمغرب، رفيف الفصول، الماء والقربان، مملكة الشعراء...
خالد الساعي - الفنان التشكيلي السوري