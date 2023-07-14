د. مصطفى حجازي – باحث في علم النفس
في الجزء الأول من ثنائية يتحدث الباحث في علم النفس الدكتور مصطفى حجازي عن أهمية علم النفس في المجتمعات العربية، وكيف يعمل على تأطير مفاهيم نفسية بما يتوافق مع أبناء المنطقة العربية، وضرورة تغيير أسس سائدة عن هذا العلم في المجتمعات العربية لتتناسب مع واقعهم. حجازي يتحدث أيضا عن استخدام من أسماهم بالمستبدين العرب لمثقفين بهدف تجميل قراراتهم، إضافة إلى شغف الكثير من العرب بـ"الغيبيات" لأسباب عدة أبرزها غياب المواطنة بمعناها الحقيقي عن بعض الدول العربية.
حكيم غيلان – فنان تشكيلي مغربي
تستضيف حلقة "روافد" هذا الأسبوع، الفنان التشكيلي المغربي حكيم غيلان للحديث عن تجربته الفنية، وبداية انطلاقه في رحلة حفر اللوحات وتلوينها، وكيف أصبح من أبرز رموز هذا الفن. "غيلان" يتحدث عن مدينته "أصيلة"، وعن الورش الفنية التي تقام فيها وأبرزها الجداريات، وكيف تعلم وأسس هذا الفن في تلك المدينة، وعن تأثره بفنانين كبار مثل بيكاسو، وسعيه إلى إيجاد بصمة خاصة به، في عالم الفن.
حازم صاغية - الجزء الثالث: بين الأمس واليوم.. سيرة كاتب وبلاد
في الحلقة الأخيرة من سلسلة يتحدث الكاتب والمفكر اللبناني حازم صاغية عن الفنانة المصرية الراحلة أم كلثوم وكيف هٌوجم، بسبب رأيه في حب الناس لها وكتابه عنها: "الهوى دون أهله". كذلك يتطرق صاغية إلى حركة الهجرة واللجوء في الدول العربية، وتفاقم ظاهرة العنصرية حيال العمالة الأجنبية في لبنان، ويشرح حازم صاغية أسباب ابتعاده عن الكتابة في الشأن السياسي.
حازم صاغية - مفكر وكاتب لبناني (الجزء الثاني)
في الحلقة ما قبل الأخيرة من سلسلة مع برنامج "روافد" يتحدث المفكر والكاتب اللبناني حازم صاغية عن أبرز التحولات التي شهدتها المنطقة العربية وانعكاساتها على التجربة السياسية، مثل زيارة الرئيس المصري الراحل أنور السادات إلى القدس وتسلم الثورة الإسلامية مقاليد الحكم في إيران، إضافة إلى تشعب الصراع السني الشيعي وكيف أسهمت الثورة الإيرانية والحرب العراقية الإيرانية، في تأجيجه. صاغية يتطرق أيضا إلى مفهوم الخوف الذي زرعته الأنظمة الاستبدادية وكيف أحجمت عن تطبيق أي خطط تنموية في مجتمعاتها بعكس بلدان أخرى، أطلقت عملية تنمية، على الرغم من أنها أنظمة شمولية.
حازم صاغية - مفكر وكاتب لبناني (الجزء الأول)
في الحلقة الأولى من ثلاثية، يستضيف برنامج "روافد" المفكر والكاتب اللبناني حازم صاغية، للحديث عن التجربة التي مرت بها المنطقة العربية من خلال ما يعرف بالربيع العربي، وكيف باءت الثورات العربية بالفشل جميعها لأسباب عدة، أبرزها عدم وجود مقومات التغيير في هذه البلدان.
صاغية يتطرق أيضا إلى الأنظمة الاستبدادية وكيف أحكمت قبضتها على مجتمعات عربية من خلال ترسيخ التفتت واللعب على أوتار الطائفية مستشهدا بالنموذج اللبناني ونماذج أخرى من العالم العربي والإسلامي.
د. مصطفى حجازي – باحث في علم النفس