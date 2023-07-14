د. مصطفى حجازي – باحث في علم النفس

في الحلقة ما قبل الأخيرة من سلسلة مع برنامج "روافد" يتحدث المفكر والكاتب اللبناني حازم صاغية عن أبرز التحولات التي شهدتها المنطقة العربية وانعكاساتها على التجربة السياسية، مثل زيارة الرئيس المصري الراحل أنور السادات إلى القدس وتسلم الثورة الإسلامية مقاليد الحكم في إيران، إضافة إلى تشعب الصراع السني الشيعي وكيف أسهمت الثورة الإيرانية والحرب العراقية الإيرانية، في تأجيجه. صاغية يتطرق أيضا إلى مفهوم الخوف الذي زرعته الأنظمة الاستبدادية وكيف أحجمت عن تطبيق أي خطط تنموية في مجتمعاتها بعكس بلدان أخرى، أطلقت عملية تنمية، على الرغم من أنها أنظمة شمولية.